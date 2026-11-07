Đà Nẵng sắp có mưa lớn trên diện rộng trong 3 ngày, gió mạnh trên biển

Dự báo thời tiết tại phường Hải Châu trong 10 ngày đến. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo đó, đến khoảng chiều tối hoặc tối 8/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét từ đêm 8/11 , vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C

Dự báo thời tiết tại phường Tam Kỳ trong 10 ngày đến. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Từ khoảng đêm 8 đến đêm 11/11, khu vực từ phía nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía nam tỉnh Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, tại thành phố Huế, Đà Nẵng và khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4-6m; biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ phía nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ

Dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.