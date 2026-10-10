Đà Nẵng sắp có khu phức hợp căn hộ gần 1.350 tỷ đồng

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Theo Quyết định số 4564/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza tại phường Hòa Khánh. Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Cổ phần Vitours Land, có trụ sở tại số 23 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 8.579,6 m², với tổng vốn đầu tư hơn 1.348 tỷ đồng. Mục tiêu là khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo phương án được chấp thuận, sản phẩm của dự án là căn hộ chung cư thương mại, với tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến 119.596 m². Trong đó, diện tích sàn căn hộ khoảng 62.600 m². Dự án dự kiến khởi công trong quý I/2027, hoàn thiện và đưa vào khai thác, vận hành trong quý IV/2028.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án đúng quy mô theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các chỉ tiêu về diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình, số lượng căn hộ và các hạng mục liên quan phải bảo đảm phù hợp với hồ sơ được duyệt.

Dự án phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, nhà ở, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động và phòng cháy, chữa cháy. Việc triển khai cũng phải bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông và các điều kiện liên quan theo quy định.

Về công tác quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai do điều chỉnh quy hoạch và những nội dung phát sinh khác (nếu có); hướng dẫn thủ tục về môi trường, khoáng sản, theo dõi việc sử dụng đất và chấp hành các yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn các thủ tục liên quan đến quy hoạch, xây dựng, nhà ở và tên gọi dự án, cũng như những nội dung về phát triển nhà ở xã hội; hướng dẫn nhà đầu tư lập phương án tổ chức giao thông nội bộ, phương án tiếp cận, kết nối với các trục giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án. Thuế TP Đà Nẵng có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định.

UBND phường Hòa Khánh được giao hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch chi tiết; theo dõi quá trình xây dựng, bảo đảm công trình được thi công và khai thác đúng công năng thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép. Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường.

Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết, UBND phường Hòa Khánh phải chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, xác định chính xác phạm vi hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.