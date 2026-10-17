Đà Nẵng sắp có công viên công cộng tại khu phố du lịch An Thượng

Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng sau buổi kiểm tra thực tế khu đất do Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao công nghệ K&H thuê tại Khu phố du lịch An Thượng, phường Ngũ Hành Sơn.

Theo đó, tại buổi kiểm tra ngày 6.10.2026, sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Ngũ Hành Sơn và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án di dời, giải tỏa khu chung cư liền kề khu đất nói trên, đồng thời bố trí lại chỗ ở cho các hộ dân. Mục tiêu là đưa diện tích đất này vào dự án đầu tư công viên công cộng phục vụ nhân dân tại Khu phố du lịch An Thượng.

Cùng với đó, Sở Xây dựng phối hợp nghiên cứu phương án bố trí bãi đỗ xe tại khu vực, bảo đảm thống nhất với phương án thiết kế tổng thể của dự án.

Theo phương án thì sẽ giải toả chung cư để đưa diện tích đất này vào dự án đầu tư công viên công cộng phục vụ nhân dân tại Khu phố du lịch An Thượng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao làm đầu mối tổng hợp các phương án, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn chỉnh quy hoạch, phương án thiết kế, đầu tư dự án công viên công cộng kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng.

Theo chỉ đạo, công viên cần được thiết kế theo hướng hiện đại, có nét đặc sắc, bảo đảm tính thẩm mỹ, tạo sức hút đối với khách du lịch và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu nghiên cứu phương án giữ lại các công trình hiện hữu trên khu đất, gồm tòa nhà 3 tầng, bể bơi… do Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao công nghệ K&H thuê, sau khi thời hạn thuê đất đã kết thúc; đồng thời thực hiện việc xử lý tài sản theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng có trách nhiệm hoàn thiện đề xuất chủ trương đầu tư dự án, báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày 30.11.2026, phấn đấu khởi công dự án trong năm 2027.

Công trình hiện hữu trên khu đất gồm tòa nhà 3 tầng, bể bơi… sẽ được nghiên cứu giữ lại

Về nguồn lực thực hiện, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Ngũ Hành Sơn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tham mưu bố trí vốn cho công tác di dời, giải tỏa khu chung cư và đầu tư dự án, căn cứ các phương án cùng nhu cầu kinh phí do các đơn vị đề xuất.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai; đồng thời bố trí lịch họp trong tuần đầu tháng 11.2026 để nghe báo cáo lần thứ nhất về quy hoạch điều chỉnh, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và phương án xử lý.