UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đường hoa biển”.

Theo đó, dự án “Đường hoa biển” có tổng mức đầu tư 16,175 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với 21 mô hình trang trí hoa, chiếu sáng nghệ thuật dọc các tuyến đường ven biển và tại một số bãi biển nổi tiếng. Thời gian thực hiện trong hai năm 2026-2027.

Dự án hướng đến mục tiêu tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị ven biển, góp phần làm đẹp không gian công cộng, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Qua đó, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện, hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của thành phố.

Dự án đường hoa biển năm 2025

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ đầu tư 21 mô hình kết hợp cây hoa và hệ thống điện chiếu sáng trang trí, bố trí tại các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành và các bãi biển An Bàng, Cửa Đại, Tam Thanh.

Các mô hình được thiết kế theo chủ đề biển, thiên nhiên, văn hóa và du lịch, kết hợp sắp đặt nghệ thuật, thảm hoa và hệ thống chiếu sáng tạo hiệu ứng, hình thành chuỗi không gian cảnh quan liên tục dọc các tuyến ven biển.

Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nhiều mô hình trang trí mang chủ đề biển được bố trí tại các vị trí có lợi thế về cảnh quan và khả năng thu hút khách tham quan. Nổi bật là cụm “Cổng chào đường hoa biển Đà Nẵng” tại khu vực Lăng Ông, ngã ba Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt; các mô hình “Hoa muống biển”, “Gia đình bạch tuộc”, “Sứa biển”, “Những cánh buồm vươn xa”, “Song ngư” và “Thuyền hoa”.

Tại khu vực ngã ba Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại, mô hình “Tháp hoa” được thiết kế kết hợp bộ chữ DANANG, tạo điểm nhấn và không gian check-in cho người dân, du khách.

Trong khi đó, mô hình “Đèn lồng Hội An” và “Hồn gốm Thanh Hà” đưa những hình ảnh văn hóa đặc trưng của vùng đất di sản vào không gian trang trí ven biển Đà Nẵng.

Du khách check-in đường hoa biển

Bên cạnh các mô hình mới, dự án cũng tận dụng, cải tạo một số mô hình trang trí từ những năm trước, đồng thời bố trí các tiểu mô hình tại nhiều vị trí dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp nhằm tạo sự kết nối, liên tục về cảnh quan.

Tại tuyến đường Hoàng Sa, các cụm trang trí gồm “Đàn cá” ở ngã ba Hoàng Sa - Lê Đức Thọ và “Thuyền lướt sóng” tại ngã ba Hoàng Sa - Nguyễn Huy Chương.

Riêng tuyến đường Nguyễn Tất Thành sẽ có mô hình “Cá voi vươn ra biển lớn” tại Công viên biển Nguyễn An Ninh, kết hợp thảm hoa và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật.

Đáng chú ý, dự án không chỉ tập trung tại khu vực biển trung tâm Đà Nẵng mà còn mở rộng đến các bãi biển An Bàng, Cửa Đại và Tam Thanh.

Tại biển An Bàng (phường Hội An Tây), dự kiến bố trí cụm chữ định danh kết hợp thảm hoa và chiếu sáng. Khu vực biển Cửa Đại (phường Hội An Đông) có mô hình ba chú cá hề được tạo hình từ chất liệu gỗ cũ; trong khi tại biển Tam Thanh (phường Quảng Phú), mô hình thuyền bằng gỗ được sắp đặt nghệ thuật làm điểm nhấn cảnh quan.

Việc lựa chọn các chất liệu như thép, bê tông, gỗ và composite, kết hợp cây hoa, ánh sáng trang trí được kỳ vọng tạo nên diện mạo sinh động cho không gian ven biển, đồng thời tăng sức hấp dẫn của các điểm đến.

Theo kế hoạch, các cụm hoa và mô hình trang trí sẽ được duy trì trong 4 tháng sau khi hoàn thành, từ tháng 1.2027 đến hết tháng 4.2027. Đây cũng là khoảng thời gian diễn ra nhiều hoạt động du lịch, vui chơi, tham quan đầu năm, góp phần bổ sung sản phẩm trải nghiệm ngoài trời cho người dân và du khách.

UBND TP. Đà Nẵng giao Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Với việc hình thành chuỗi mô hình hoa và chiếu sáng nghệ thuật tại nhiều khu vực ven biển, “Đường hoa biển” được kỳ vọng không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan đô thị mà còn góp phần kết nối các không gian du lịch biển, văn hóa, thúc đẩy đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao sức hút của du lịch Đà Nẵng.