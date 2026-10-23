Đà Nẵng sàng lọc nhà đầu tư vào Khu thương mại tự do

Ngày 23/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2026. Báo cáo tại cuộc họp cho biết, trong quý III/2026, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 3733/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo quý III/2026.

Đồng thời UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với 4/7 vị trí FTZ, gồm các vị trí số 2, 3, 4 và 5, với tổng vốn đăng ký gần 16.000 tỷ đồng; khởi động khu chức năng FTZ 2 với tổng mức đầu tư 1.568 tỷ đồng vào ngày 27/8/2026. Hiện các dự án đang chuyển sang giai đoạn giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, xây dựng và đất đai. Hiện TP Đà Nẵng đang tiếp tục thực hiện thủ tục đối với các vị trí còn lại.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm cũng cho biết, FTZ là mô hình mới, khối lượng nhiệm vụ lớn, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và phối hợp liên ngành. Một số vị trí còn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và tính khả thi của phương án đầu tư.

Đáng chú ý, chất lượng và mức độ hoàn thiện của các đề xuất đầu tư chưa đồng đều. Một số nhà đầu tư mới dừng ở bước khảo sát hoặc đề xuất ý tưởng, cần tiếp tục sàng lọc kỹ về năng lực pháp lý, tài chính, công nghệ, khách hàng, nhu cầu đất, điện, nước và khả năng triển khai thực tế.

Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm thông tin tại buổi họp báo.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, trong các tháng còn lại của năm 2026, TP Đà Nẵng tiếp tục tập trung triển khai FTZ, đẩy nhanh thủ tục tại các vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường đối với các vị trí số 2, 3, 4 và 5 để triển khai dự án theo tiến độ.

Đối với các vị trí còn lại, mục tiêu trong năm 2026 là tiếp tục hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 2 vị trí FTZ số 6, số 7 và lựa chọn nhà đầu tư thực sự đủ năng lực, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của dự án, không đặt mục tiêu về số lượng khi dự án chưa chứng minh được tính khả thi và khả năng triển khai thực tế.

Đối với vị trí số 1, tiếp tục nghiên cứu phương án phù hợp về ranh giới, phân kỳ, cơ chế tạo quỹ đất hoặc phương thức đầu tư nhằm nâng cao tính khả thi và khả năng thu hút nhà đầu tư.