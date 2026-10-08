Đà Nẵng sẵn sàng xe thiết giáp, ứng trực chống mưa lũ, sạt lở

Lực lượng quân đội và xe thiết giáp sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Quang Cường, Bộ CHQS Đà Nẵng

Ngày 8/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức họp triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương, sạt lở tại một số khu vực miền núi.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10; bố trí 5 tổ công tác với tổng quân số gần 130 người đứng điểm, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó tại các địa bàn được phân công.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Cường, Bộ CHQS Đà Nẵng

Sở chỉ huy các tổ lần lượt đặt tại Đại đội Thông tin 1, Trung đoàn Bộ binh 30, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My, Trung đoàn Bộ binh 885. Riêng tổ số 5 bố trí tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn và Ban Chỉ huy Quân sự xã Đại Lộc.

Các tổ phối hợp với địa phương, đơn vị hiệp đồng nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện, trang bị bảo đảm; thành lập 2 tổ chỉ huy cơ động do Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm tổ trưởng.

Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng túc trực, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua lại. Ảnh: Quang Cường, Bộ CHQS Đà Nẵng

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị dự kiến tình huống, bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp cập nhật tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa.

Lực lượng biên phòng phối hợp triển khai cứu hộ, cứu nạn tại khu vực ven biển. Các đơn vị cập nhật, báo cáo định kỳ 2 giờ một lần và báo cáo ngay khi có tình huống đột xuất, bảo đảm chỉ huy, điều động lực lượng kịp thời, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa từ 13h ngày 6/10 đến 13h ngày 7/10 phổ biến 30-80mm, có nơi cao hơn như: Đông Giang 85mm, Hòa Vang 102mm, Hải Vân 111mm, Bàn Thạch 103mm… Dự báotừ 7/10 đến sáng 9/10 tại các xã, phường thuộc TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 60-200mm, có nơi trên 300mm; đề phòng nguy cơ mưa có cường độ lớn. Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ cũng cảnh báo, ngày và đêm 9/10, tại Đà Nẵng mưa lớn giảm dần, các xã, phường còn có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp và khả năng kéo dài trong những ngày tới; cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị; trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.