Đà Nẵng: Sẵn sàng phương án ứng phó mưa bão

Xã Duy Nghĩa tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: LÊ ANH QUÂN-ĐỖ VẠN)

Phường Điện Bàn Bắc nằm trong vùng rốn lũ của thành phố Đà Nẵng, với địa hình phía tây có đồi núi, phía đông giáp đồng bằng, cùng sông Yên và sông Vĩnh Điện chảy qua.

Cuối tháng 10/2025, bão và mưa lớn kéo dài khiến hơn 4.199 ngôi nhà bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Để chủ động trong mùa mưa bão năm nay, phường Điện Bàn Bắc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự với 248 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể. Phường ký hợp đồng cung ứng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, gồm 3 tấn gạo, 150 thùng nước uống đóng chai và 150 thùng mì tôm.

Địa phương vận động người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống đủ dùng trong 3-7 ngày nếu xảy ra lũ lụt. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Bắc Phan Quang Quốc Huy cho biết, do nằm trong vùng thường xuyên ngập lụt, địa phương đã xây dựng phương án ứng phó các loại hình thiên tai theo từng cấp độ rủi ro.

Phường rà soát toàn bộ 15 tổ dân phố, xây dựng phương án sơ tán khi cần thiết. Địa phương cũng chuẩn bị 41 công trình có sức chứa khoảng 3.480 người để sơ tán dân khi mực nước lũ vượt báo động 3. Phường hạ thủy 10 xuồng máy, một ca-nô phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Phường cũng xác định những khu vực có nguy cơ ngập sâu và số lượng, các nhóm đối tượng cần phải di dời nếu có lũ lụt; tổ chức phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị quân đội, công an... cùng nhiều tổ chức, đội, nhóm tình nguyện để chuẩn bị phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Xã Duy Nghĩa nằm ở đồng bằng ven biển của thành phố Đà Nẵng.

Năm 2025, 8 đợt mưa lớn và 5 đợt lũ làm 15 người bị thương, 2.002 ngôi nhà bị ngập sâu. Tổng thiệt hại ước tính hơn 187 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Duy Nghĩa Phạm Được cho biết, để hạn chế thiệt hại do mưa lũ, địa phương kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình khẩn cấp xử lý sạt lở bờ sông Thu Bồn, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Xã cũng tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho 200 thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, Đội xung kích và Đội cứu hộ SOS. Nội dung tập huấn gồm chằng chống nhà cửa; neo đậu, gia cố tàu thuyền và lồng bè; hạ thủy, điều khiển ca-nô, xuồng máy phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại thành phố Đà Nẵng, 124 vị trí có nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn, cực đoan. Mực nước lũ từ báo động 3 trở lên thường xuyên xuất hiện trên các sông Hàn, Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ…

Theo phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro, 75 xã, phường thuộc vùng ảnh hưởng của lũ, ngập lụt phải chuẩn bị phương án sơ tán, di dời dân. 93 xã, phường của thành phố Đà Nẵng được trang bị phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn cùng nhiều trang thiết bị cần thiết khác.

Năm 2026, thành phố lên kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm tại 78 xã, phường; đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng phục vụ phân phối khi cần thiết. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý cho biết, thành phố chủ trương phòng ngừa từ sớm, từ xa, lấy cơ sở làm nền tảng, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương. Quan điểm này được Thường trực Thành ủy nhấn mạnh tại Công văn số 1891-CV/TU ngày 18/8/2026, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu với yêu cầu “nắm chắc dân, chắc địa bàn, chắc rủi ro”.

Thành phố ưu tiên sơ tán tại chỗ, xen ghép vào nhà kiên cố hoặc đến trụ sở, trường học, cơ sở y tế và công trình an toàn; chuẩn bị lương thực, nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Các lực lượng trực chỉ huy, trực ban phòng chống thiên tai duy trì 24/24 giờ; lực lượng xung kích cấp xã, quân đội, công an, y tế và các đơn vị liên quan được bố trí tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm hậu cần...