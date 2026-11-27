Ngày 27/11, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ chiều tối 27/11 đến hết 28/11, các xã, phường của thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 80-180 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng các xã, phường vùng núi Tây Bắc, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm. Đáng chú ý, cần đề phòng mưa lớn có cường suất trên 120 mm trong 3 giờ.

Từ đêm 28/11 đến sáng sớm 30/11, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 80-200 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực vùng núi Tây Bắc có lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 170 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Trong ảnh là lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt xã Núi Thành trong đợt mưa lớn ngày 8/10.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong đó, đặc biệt chú ý người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân tại nơi sơ tán và những khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập, khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã xảy ra sạt lở, có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Lực lượng quân sự, công an được yêu cầu phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tại những địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, Đà Nẵng yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ, kiểm tra, quan trắc công trình, theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước hồ; kịp thời phát hiện, xử lý sự cố và thông báo đến vùng hạ du. Các nhà máy thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 tiếp tục chủ động phối hợp triển khai phương án ứng phó theo chỉ đạo của thành phố.

Ngành giáo dục và các địa phương được yêu cầu rà soát phương án bảo đảm an toàn tại trường học, cho giáo viên, học sinh, sinh viên; chủ động quyết định cho nghỉ học tùy diễn biến thiên tai và đặc điểm từng địa phương...