Đà Nẵng sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó mưa lớn ở vùng xung yếu

Kiểm tra lực lượng, phương tiện ứng phó mưa lớn. Ảnh: Quang Cường, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng

Ngày 7/10, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (TP Đà Nẵng) đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng trong những ngày tới tại Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu, nhất là những nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, để kịp thời hỗ trợ người dân.

Từng phương án phải xác định rõ địa bàn trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị phương tiện và đường cơ động, sẵn sàng xử lý khi có tình huống.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh (thứ 2, từ phải qua), Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kiểm tra phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ dân khi xảy ra mưa lũ. Ảnh: Quang Cường, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Các địa phương cần khẩn trương rà soát những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán trước khi nước lũ dâng cao; tùy điều kiện thực tế, bố trí người dân ở xen ghép với các hộ tại nơi an toàn hoặc đưa đến điểm tránh trú tập trung; đồng thời chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại chỗ, bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe khi ngập kéo dài.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu phường Hội An Đông làm điểm xây dựng phương án ứng phó ngập lụt dài ngày; xã Duy Nghĩa xây dựng kịch bản ứng phó mưa bão, xác định trọng điểm và phương án sơ tán phù hợp.

Các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà nẵng hướng dẫn địa phương xây dựng phương án sát đặc điểm từng vùng, chú trọng nguy cơ sạt lở, sập đổ công trình; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa và chủ động phòng tránh.

Các đơn vị sẵn sàng nhận lệnh đến nơi xung yếu khi xảy ra mưa lụt để hỗ trợ nhân dân. Ảnh: Quang Cường, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chuẩn bị lực lượng, phương tiện dự phòng, hiệp đồng với các đơn vị liên quan, sẵn sàng cơ động tăng cường cho địa bàn khi cần thiết; hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy, điều hành phải được duy trì thông suốt, bảo đảm nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, đặt an toàn tính mạng, tài sản và sức khỏe của Nhân dân lên hàng đầu.