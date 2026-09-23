Đà Nẵng sẵn sàng cho phiên tòa xét xử vụ án GFDI

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm, công tác chuẩn bị đã được triển khai trong nhiều tuần, với sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị.

Sẵn sàng cho phiên tòa quy mô 7.500 người

Theo thông báo của TAND TP. Đà Nẵng, phiên tòa bắt đầu lúc 8h ngày 24/9/2026, dự kiến xét xử trong 5 ngày. Trước đó, phiên tòa được ấn định mở từ ngày 21/8 và dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Tuy nhiên, để có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, TAND TP. Đà Nẵng đã thay đổi thời gian xét xử.

Chánh án TAND TP. Đà Nẵng Nguyễn Chí Công và lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng cùng các lực lượng kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Trao đổi trước phiên tòa, ông Nguyễn Chí Công, Thành ủy viên, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức phiên tòa trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu, với tổng sức chứa khoảng 7.500 người, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của hoạt động xét xử, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bị hại, đương sự và người dân tham gia phiên tòa tiếp cận công lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Các lực lượng phối hợp kiểm tra, bố trí khu vực phục vụ phiên tòa tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Theo Chánh án Nguyễn Chí Công, trong quá trình chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố và Cục Công nghệ thông tin TANDTC đã phối hợp, hỗ trợ tích cực, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho một phiên tòa an toàn, trang nghiêm và hiện đại. “Phiên tòa lần này sử dụng nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử được trình chiếu trên các thiết bị điện tử, vì vậy yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và công tác vận hành được đặt ra rất cao”, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng chia sẻ.

Tổ phục vụ phiên tòa với 26 thành viên

Ngày 15/7/2026, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 586/QĐ-TCCB, thành lập Tổ giúp việc phục vụ công tác tổ chức xét xử vụ án. Tổ gồm 26 thành viên, do ông Lê Tự Sinh, Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng làm Tổ trưởng; ông Huỳnh Văn Phú, Phó Chánh án làm Tổ phó.

Thành viên là lãnh đạo các tòa, phòng nghiệp vụ, thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký và cán bộ công nghệ thông tin. Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch xét xử, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy và phối hợp với Viện kiểm sát, Công an, các sở, ngành, chính quyền địa phương.

Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng Phạm Quốc Bảo kiểm tra, niêm yết nội quy và hướng dẫn người tham gia phiên tòa tại khu vực tổ chức xét xử.

Hội đồng xét xử và chủ tọa được giao khảo sát địa điểm, xây dựng sơ đồ bố trí người tham gia tố tụng, kiểm tra kết nối và chuẩn bị phương án điều hành. Việc xét hỏi được xây dựng theo từng nhóm, từng điểm cầu; người muốn phát biểu đăng ký để thư ký cấp quyền sử dụng micro.

Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng Trần Đình Quảng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại khu vực điểm cầu trung tâm.

Ba điểm cầu, ứng dụng công nghệ kiểm soát người tham gia

Phiên tòa được tổ chức tại 3 điểm cầu, gồm điểm cầu trung tâm tại TAND TP. Đà Nẵng và hai điểm cầu tại Cung thể thao Tiên Sơn, Nhà hát Trưng Vương.

Tại mỗi điểm cầu đều có tổ công tác do lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng phụ trách, phối hợp với đại diện Viện kiểm sát, ngành y tế và các đơn vị liên quan. Công việc từ kiểm tra căn cước, hướng dẫn chỗ ngồi, tiếp nhận tài liệu đến điều phối micro, vận hành hệ thống trực tuyến, ghi âm, ghi hình đều được phân công cụ thể.

Kiểm tra kết nối hình ảnh giữa các điểm cầu trước giờ khai mạc phiên toà.

Đáng chú ý, tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, mỗi bị hại, người liên quan được cấp mã QR. Hệ thống quét mã tại các cửa an ninh hỗ trợ kiểm tra thông tin và cập nhật danh sách người có mặt, góp phần hạn chế ùn tắc, nhầm lẫn khi lượng người tham gia tố tụng lớn.

Mã QR được bố trí tại khu vực ra vào, hỗ trợ kiểm soát người tham gia phiên tòa xét xử vụ án GFDI.

Hai đường truyền dự phòng cho phiên tòa trực tuyến

Để bảo đảm hệ thống trực tuyến hoạt động ổn định, trước ngày khai mạc, bộ phận công nghệ thông tin đã khảo sát địa điểm, lắp đặt, kiểm tra máy chủ, camera, micro, màn hình, hệ thống ghi âm, ghi hình và chạy thử toàn bộ hệ thống. Trong thời gian xét xử, lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 100%, theo dõi chất lượng hình ảnh, âm thanh và xử lý sự cố nếu phát sinh.

Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra, vận hành hệ thống thiết bị phục vụ phiên tòa trực tuyến.

Tại mỗi điểm cầu bố trí 2 đường truyền độc lập, gồm đường truyền số liệu chuyên dùng và đường truyền Internet FTTH. Sở Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng phối hợp hỗ trợ thiết bị, nhân lực cho hai điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương.

Đồng bộ phương án an ninh, y tế

Lực lượng chức năng kiểm tra phương án bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tổ chức phiên tòa.

Cùng với công tác tổ chức và kỹ thuật, phương án bảo đảm an ninh, giao thông, y tế và phòng cháy chữa cháy cũng được triển khai.

Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật đường truyền tại hai điểm cầu; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện y tế xử lý các tình huống phát sinh.

Công an thành phố phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau phiên tòa. UBND và Công an các phường Hải Châu, Hòa Cường phối hợp kiểm soát người tham gia tố tụng và bảo đảm an ninh khu vực xét xử.

Lực lượng y tế bố trí phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra phiên tòa.

Trước đó, Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Đảng ủy TAND TP. Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị, với sự tham gia của đại diện Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo hai địa điểm tổ chức phiên tòa.

Các lối vào khu vực xét xử được bố trí biển chỉ dẫn, phân luồng người tham gia phiên tòa.

Chánh án TAND TP. Đà Nẵng chia sẻ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố cùng sự chuẩn bị đồng bộ từ nhân sự, địa điểm, kỹ thuật đến an ninh, y tế và các phương án dự phòng, Đà Nẵng đã hoàn tất những điều kiện cần thiết để phiên tòa xét xử vụ án GFDI diễn ra an toàn, đúng quy định và thông suốt, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, khách quan.

“Chúng tôi tin tưởng phiên tòa sẽ diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm tranh tụng, khách quan; bản án được tuyên nghiêm khắc, thuyết phục, công tâm, đồng thời có tính cảnh tỉnh, giáo dục và phòng ngừa”, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng Nguyễn Chí Công nhấn mạnh.

Một số hình ảnh chuẩn bị phiên xét xử: