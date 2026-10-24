Đà Nẵng sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc

Đội tuyển Karate Đà Nẵng nỗ lực tập luyện hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Tự tin chinh phục thử thách

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tranh tài 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn). Hướng đến kỳ đại hội thành công, ngành thể thao thành phố chỉ đạo các đơn vị, phòng ban sớm xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham gia ngay sau khi đại hội lần thứ IX năm 2022 kết thúc.

Đầu năm 2024, UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ ban hành kế hoạch về việc chuẩn bị lực lượng vận động viên thành tích cao thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026. Sau hợp nhất, ngày 19/1/2026, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về chuẩn bị lực lượng vận động viên hướng đến đại hội. Theo lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố, các văn bản hết sức quan trọng và cần thiết, có tính chất xuyên suốt và cấp thời, quyết định đến thành công của thể thao thành phố tại đại hội. Căn cứ kế hoạch, trung tâm từng bước tiến hành các nội dung công việc theo đúng phân kỳ, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác chuẩn bị.

Công tác rà soát lực lượng vận động viên, điều chỉnh và bổ sung phát triển các môn thể thao được tiến hành từ năm 2023 - 2026, với kết quả gần 300 vận động viên có thành tích cao, có tiềm năng phát triển thuộc 35-42 môn thể thao, trong đó có 16-19 môn thể thao Olympic được quy hoạch, tập trung đầu tư đào tạo nhằm chuẩn bị tham dự và giành thành tích cao tại đại hội.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong việc áp dụng các văn bản mới về chế độ, chính sách trong lĩnh vực thể thao thành tích cao nên chế độ tiền lương, tiền dinh dưỡng thường xuyên; chế độ đãi ngộ đạt thành tích thi đấu trong nước, quốc tế; chế độ y tế, chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chuyên dùng trong thể thao của huấn luyện viên, vận động viên được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Qua đó, tạo điều kiện tốt cho tập luyện nâng cao thành tích chuyên môn, khích lệ vận động viên phấn đấu hơn trong tập luyện và thi đấu.

Thể thao Đà Nẵng tự tin hướng đến đại hội nhờ thành tích thi đấu ổn định và tăng tiến, vượt chỉ tiêu về số lượng huy chương đạt được tại các giải quốc gia và đóng góp nhiều vận động viên tài năng cho đội tuyển Việt Nam thi đấu các giải quốc tế. Các môn trọng điểm và có thế mạnh như: đua thuyền (rowing, canoeing, kayak), điền kinh, bơi, lặn, taekwondo, cử tạ, pencak silat đóng góp phần lớn vào thành tích thi đấu quốc gia, quốc tế. Bên cạnh đó, một số môn phát triển ngày càng ổn định và từng bước góp phần vào thành tích chung như: jujitsu, karate, Võ cổ truyền, boxing, kickboxing, bóng đá bãi biển.

Vận động viên đội tuyển cử tạ Đà Nẵng nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG

Mục tiêu vào tốp 7

Từ đầu năm 2026 đến nay, các vận động viên thành phố giành 256 Huy chương Vàng, 251 Huy chương Bạc, 413 Huy chương Đồng tại các giải quốc gia; 44 Huy chương Vàng, 24 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng tại các giải quốc tế. Đến thời điểm này, thể thao thành phố thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự đại hội. Thành phố góp mặt với 522 vận động viên, tranh tài 39 môn.

Các cuộc cạnh tranh tại đại hội hứa hẹn diễn ra kịch tính, đặc biệt đây là kỳ đại hội đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính. Để khẳng định vị thế ở sân chơi cấp quốc gia, Đà Nẵng đặt mục tiêu giành 37-46 Huy chương Vàng, 13-17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và xếp trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu đại hội. Đây là mục tiêu phù hợp, được xây dựng dựa trên đánh giá khả năng cạnh tranh ở từng môn thi đấu. Niềm kỳ vọng cạnh tranh huy chương được đặt nhiều vào những môn thế mạnh, sau thành tích ấn tượng ở đấu trường trong nước và quốc tế.

Huấn luyện viên đội tuyển bơi Đà Nẵng Phạm Trường Giang chia sẻ, sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của thành phố đã tạo động lực và mang đến khí thế cho đội. Hiện đội tập huấn tại Đồng Tháp để hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tranh tài tại đại hội. Các vận động viên giàu kinh nghiệm và có phong độ cao sẽ được tạo điều kiện thi đấu, nhằm hướng đến thành tích tốt nhất.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, sự quan tâm của thành phố, tinh thần chuẩn bị nghiêm túc cùng kết quả thi đấu tốt của các đội tuyển tạo bước đà thuận lợi cho thể thao Đà Nẵng hướng đến đại hội. Các đội tuyển tiếp tục bám sát chỉ đạo của lãnh đạo các cấp để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chỉ tiêu Huy chương Vàng. Thành phố sẽ tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời nhằm tiếp sức cho huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình thi đấu.