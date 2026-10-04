Đà Nẵng: Sản phẩm kinh tế đêm đa dạng, đóng góp tăng trưởng du lịch

Theo Thống kê TP Đà Nẵng về tình hình kinh tế xã hội thành phố quý III và 9 tháng năm 2026, hoạt động dịch vụ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng, được hỗ trợ bởi sự gia tăng nhu cầu du lịch, lưu trú, ăn uống và các hoạt động tiêu dùng, vui chơi, giải trí.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế TP Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm 2025. Tính trong quý III, Đà Nẵng tăng trưởng thứ 7/34 địa phương và dẫn đầu khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Lễ hội Festival An Hải tại biển Đà Nẵng phát triển thành sản phẩm kinh tế đêm thường xuyên. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng được cải thiện liên tục qua các quý, từ 9,31% quý I lên 9,66% trong quý II và đạt 11,83% trong quý III. Diễn biến này cho thấy hoạt động kinh tế có xu hướng tăng tốc về cuối kỳ.

Xét về mức độ đóng góp, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò nổi bật, tăng 12,39% trong quý III. Riêng khu vực dịch vụ đã tạo ra hơn một nửa mức tăng GRDP của thành phố trong cả quý III và 9 tháng.

Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tiếp tục tăng cùng với lượng khách du lịch. Các sản phẩm du lịch, sự kiện, hoạt động kinh tế đêm và ứng dụng công nghệ tiếp tục được đa dạng hóa, góp phần mở rộng nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Hoạt động lưu trú tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong khu vực dịch vụ du lịch, với lượng khách đến thành phố tăng khá và nhu cầu lưu trú qua đêm duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, khách ngủ qua đêm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số khách do các cơ sở lưu trú phục vụ. Thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế cao hơn khách trong nước, góp phần duy trì nhu cầu sử dụng các dịch vụ lưu trú và dịch vụ liên quan.

Dịch vụ ăn uống tiếp tục hưởng lợi từ sự gia tăng của lượng khách du lịch và nhu cầu trải nghiệm ẩm thực. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh ăn uống thường xuyên, thành phố tiếp tục khai thác hiệu quả kinh tế đêm thông qua các khu phố đi bộ, tuyến phố đêm và không gian ẩm thực kết hợp các hoạt động văn hóa, giải trí.

Nhiều sự kiện như Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc, Lễ hội Sâm Ngọc Linh với không gian “Hương vị đại ngàn”, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng và các hoạt động trải nghiệm ẩm thực tại Chợ Cồn góp phần đa dạng hóa sản phẩm và thu hút du khách.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm kinh tế đêm đã hoạt động ổn định, trở thành thương hiệu, điểm hẹn định kỳ thu hút du khách như tàu du lịch trên sông Hàn, Phố đi bộ Bạch Đằng, Lễ hội Festival An Hải, chợ đêm Sơn Trà, Vũ hội đường phố, Âm nhạc đường phố…

Vũ hội đường phố bên sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Tú.

Qua đó, hoạt động lưu trú và ăn uống tiếp tục có sự gắn kết, trong đó sự gia tăng lượng khách và nhu cầu trải nghiệm tại các điểm đến, sự kiện ẩm thực tạo thêm động lực cho doanh thu dịch vụ ăn uống.

Tính chung 9 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 52.945 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì mức tăng khá trong quý 3 và 9 tháng năm 2026, với sự đa dạng hóa thị trường khách và sản phẩm du lịch. Chính sách hỗ trợ MICE được điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn, cùng với các chương trình ưu đãi dành cho đoàn khách quay lại, góp phần mở rộng thị trường khách này.