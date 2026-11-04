Đà Nẵng rộn ràng mùa lễ hội

Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An diễn ra ở khu vực phố cổ Hội An

Nhiều điểm hẹn văn hóa, di sản và lễ hội

Mở đầu chuỗi hoạt động là sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026), diễn ra từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, sự kiện giới thiệu hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo, gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, art tours, tọa đàm và các hoạt động kết nối. DACC 2026 hướng đến kết nối di sản với nghệ thuật đương đại, tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ, chuyên gia và công chúng.

Từ ngày 18 - 24.11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, trong đó có Cung Thể thao Tiên Sơn. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức ở quy mô cấp thành phố, lấy cộng đồng dân cư làm địa bàn trọng tâm, người dân là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Các hoạt động tập trung giới thiệu bản sắc văn hóa, phong tục tập quán thông qua dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục, ẩm thực, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc và nghề truyền thống.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”, diễn ra tối 23.11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Bên cạnh đó, chương trình “Sắc màu văn hóa vùng cao” dự kiến tổ chức tối 26.11 tại xã Khâm Đức, phục vụ người dân khu vực phía Tây thành phố.

Ở khu vực miền núi, Lễ cúng Thần Núi của cộng đồng dân tộc Xơ Đăng tại xã Trà Linh dự kiến diễn ra ngày 16.11, với các hoạt động giới thiệu phong tục, tín ngưỡng, hòa tấu cồng chiêng và múa truyền thống. Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” tiếp tục được biểu diễn định kỳ vào ngày 15 hằng tháng trong tháng 11 và 12, tại nhóm tháp B và C.

Trong khi đó, tại Hội An, chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, gắn với chủ đề “Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An - 40 năm xây dựng và phát triển”, diễn ra từ ngày 20.11 đến 5.12. Nhiều hoạt động đáng chú ý gồm hội thảo quốc gia về đô thị thương cảng Hội An, trưng bày hình ảnh, tư liệu di sản, văn khắc Hán Nôm, chuyên đề “Không gian xưa” và lễ khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà Lao Hội An.

Đặc biệt, Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An với chủ đề “Hội An - Sắc màu Di sản” dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 6.12 tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và các tuyến đường trong khu phố cổ. Lễ hội có nhiều hoạt động như không gian sắp đặt nghệ thuật đèn lồng, trải nghiệm chế tác đèn lồng, triển lãm “Đèn lồng và Nghệ thuật tái sinh”, chương trình biểu diễn “Sắc màu di sản” và hoạt động “Minh đăng dạ hành”.

Không khí lễ hội cuối năm còn được bổ sung bằng Christmas Market - Chợ phiên Giáng sinh, dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 6.12 tại Ariyana Đà Nẵng. Với hơn 80 gian hàng, sự kiện giới thiệu sản phẩm thủ công, quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh, ẩm thực Á - Âu cùng các tiết mục nghệ thuật theo chủ đề Giáng sinh.

Mở rộng kết nối hàng không và ưu đãi dịch vụ

Khép lại năm 2026 và chào đón năm mới 2027, Đà Nẵng dự kiến tổ chức Lễ hội Chào năm mới từ ngày 30.12.2026 đến 3.1.2027 tại phố đi bộ Bạch Đằng, các không gian cảnh quan hai bờ cầu Rồng và một số địa điểm thuộc các phường Hội An, Hội An Đông, Quảng Phú, Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà… Các hoạt động nổi bật gồm không gian Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới, không gian ẩm thực, chương trình “Đà Nẵng - Chạm thời khắc 0h00”, các điểm check-in, giải chạy “Thắp sáng sông Hàn” và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến diễn ra ngày 31.12 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường Tam Thanh và Quảng trường Tây Giang. Ngày 1.1.2027, Da Nang Concert dự kiến được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng, mở đầu năm mới bằng điểm hẹn nghệ thuật với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ.

Cùng với chuỗi sự kiện, Đà Nẵng tiếp tục mở rộng kết nối hàng không nhằm tạo thuận lợi cho du khách trong nước và quốc tế. Trong quý IV.2026, tổng số chuyến bay đến thành phố ước đạt 12.200 chuyến, với khoảng 2,1 triệu lượt hành khách, tăng lần lượt 3,94% và 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Mạng lưới đường bay quốc tế dự kiến được bổ sung, khôi phục với các chặng Singapore - Đà Nẵng từ ngày 17.11; Bangkok - Đà Nẵng từ ngày 1.12; Osaka (Nhật Bản), Jakarta (Indonesia) - Đà Nẵng từ ngày 20.12. Ngoài ra, các chuyến bay thuê chuyến từ Malaysia, Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến.

Ở nhóm dịch vụ lưu trú, vui chơi và tham quan, nhiều doanh nghiệp cũng xây dựng các gói kích cầu kết hợp vé máy bay, khách sạn, ẩm thực, vé tham quan và trải nghiệm ưu đãi. Một số đơn vị có chương trình được công bố gồm Sun World Ba Na Hills, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, Mikazuki Water Park 365, Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài và Đảo Ký ức Hội An…

Với chuỗi hoạt động văn hóa, di sản, nghệ thuật và lễ hội kéo dài từ cuối tháng 10.2026 đến đầu tháng 1.2027, cùng việc mở rộng đường bay và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, Đà Nẵng kỳ vọng tạo thêm sức hút cho mùa du lịch cuối năm, mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho người dân và du khách.