Tuổi trẻ Trường THPT Trần Phú hào hứng tham gia Ngày hội Việt Nam tinh hoa.

Kết nối miền di sản

Trong dòng chảy ấy, tại Bảo tàng Đà Nẵng (phường Hải Châu), hai ngày cuối tuần (21, 22-11), Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND xã Trà Vân tổ chức Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề "Kết nối miền Di sản". Chuỗi hoạt động mới lạ, giàu bản sắc đã thu hút đông đảo công chúng tham gia. Đây cũng là năm đầu tiên xã Trà Vân đưa đội hình cồng chiêng xuống phố biểu diễn phục vụ người dân thành thị và du khách.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng, trong nhịp sống hiện đại, công tác bảo tồn không chỉ dừng ở việc lưu giữ tĩnh tại mà phải đưa di sản hiện diện sống động trong cộng đồng. "Thông qua thông điệp Kết nối miền Di sản, Ban Tổ chức mong muốn gắn kết các vùng văn hóa, những người giữ lửa di sản với công chúng; kết nối ký ức quá khứ với nhịp sống đương đại để di sản trở thành nguồn cảm hứng cho tương lai"- ông Thiện chia sẻ, đồng thời trân trọng sự chung tay của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và người dân đã làm giàu thêm kho tàng ký ức thành phố qua từng hiện vật hiến tặng.

Lần đầu đưa đội hình cồng chiêng, múa giã gạo và các sản vật của người Ca Dong xuống phố đồng hành cùng Bảo tàng Đà Nẵng chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam, ông Nguyễn Văn Cẩn - Bí thư Đảng ủy xã Trà Vân cho biết, sự kiện là bước đi cụ thể hóa chủ trương bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững của địa phương sau sáp nhập.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Vân, sau khi hợp nhất Trà Vân với Trà Vinh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất (tháng 8-2025) xác định rõ mục tiêu phát huy giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và thu hút đầu tư du lịch cộng đồng, sinh thái. Từ đầu năm 2026, xã đã tổ chức Lễ hội Sắc màu văn hóa Trà Vân với sự hưởng ứng của cả 6 thôn, mỗi thôn đều thành lập đội cồng chiêng riêng. Địa phương cũng phục dựng các phong tục đặc trưng của đồng bào Ca Dong như lễ ăn lúa mới, cúng máng nước, cúng thần rừng, Tết mùa, Tết năm; đồng thời mời nghệ nhân truyền dạy văn hóa trong trường học. "Đưa văn hóa Trà Vân về trung tâm thành phố là cơ hội quý để quảng bá bản sắc và mời gọi du khách tìm về vùng cao Đà Nẵng"- Bí thư Đảng ủy xã Trà Vân bộc bạch. Song hành với hoạt động tại bảo tàng, từ trước ngày 18-11, xã Trà Vân đã tổ chức sôi nổi các trò chơi dân gian, múa cồng chiêng mừng lúa mới gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Dịp này, ngay tại lễ khai mạc ngày hội, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng đã tiếp nhận 4.115 hiện vật, tài liệu lịch sử, văn hóa do các cá nhân, gia đình hiến tặng, bổ sung nguồn tư liệu quý cho công tác nghiên cứu và trưng bày.

Trong khuôn khổ ngày hội, công chúng được đắm mình vào nhiều không gian trải nghiệm đa chiều. Nổi bật là không gian "Thanh âm Di sản" giới thiệu các loại hình diễn xướng dân gian xứ Quảng như Bài Chòi, Hát Tuồng, Hò Khoan, Hò Ba Lý… Tiếp nối là không gian "Nghề Di sản", nơi nghệ nhân trực tiếp trình diễn và hướng dẫn du khách trải nghiệm dệt chiếu Bàn Thạch, nấu đường bát Quế Sơn, tráng bánh tráng Túy Loan, làm nước mắm hay đan lưới Mân Thái.

Bên cạnh đó, không gian "Hương sắc đại ngàn" và "Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc" tái hiện sinh động nếp sống, trang phục, nông sản cùng nghề dệt thổ cẩm, xâu cườm, làm bánh truyền thống của đồng bào Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày. Công chúng hào hứng khi hòa nhịp cùng tiếng cồng chiêng, điệu múa sạp và vũ điệu tung tung da dá. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm dành cho các bạn trẻ như gameshow "Hành trình khám phá di sản", thu thập dấu mộc qua "Hộ chiếu Di sản", đồng diễn "Vũ điệu Di sản" mang âm hưởng văn hóa Ca Dong kết hợp thử thách sáng tạo video trên Facebook, TikTok, triển lãm "Họa sắc Nam Ô" của CLB Trạm Ký giới thiệu hàng chục tác phẩm hội họa và sắp đặt đa chất liệu cũng mang đến góc nhìn mới mẻ về làng cổ ven biển.

Trải nghiệm tại ngày hội, em Hoàng Thủy (trú phường Thanh Bình) thích thú khi được gặp gỡ nhiều bạn trẻ người Ca Dong trong bộ trang phục truyền thống say sưa diễn tấu cồng chiêng và được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực vùng cao. "Trước đây, em chủ yếu biết đến tiếng chiêng hay ẩm thực vùng cao qua sách vở, truyền hình. Nay được trực tiếp trải nghiệm cùng đồng bào Ca Dong xã Trà Vân và các cộng đồng Cơ Tu, Mường, Tày, em thấy rất gần gũi, càng tự hào về những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam" - Hoàng Thủy chia sẻ.

Các gian hàng ẩm thực tại Ngày hội Văn hóa Đà Nẵng 2026 thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

Sức lan tỏa rộng khắp

Không khí chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam còn lan tỏa mạnh mẽ tới các trường học và đơn vị trên địa bàn. Sáng 22-11, tuổi trẻ Trường THPT Trần Phú tổ chức Ngày hội "Việt Nam Tinh hoa" với chuỗi hoạt động phong phú như dân vũ, nhảy sạp, trang trí nón lá, vẽ quạt cùng 18 gian hàng ẩm thực ba miền của khối 12. Điểm nhấn của chương trình là không gian số và các mô hình di sản nổi tiếng do học sinh cả ba khối dàn dựng.

Theo Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Phú Nguyễn Phạm Hoàng Phúc, mỗi không gian văn hóa và sản phẩm trưng bày đều gửi gắm thông điệp về một Việt Nam giàu bản sắc với kho tàng di sản vô giá đang chờ thế hệ trẻ tiếp nối. Đây là điểm giao thoa giữa truyền thống và công nghệ, giúp thầy và trò nhà trường thêm tự hào, ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ hồn cốt dân tộc.

Ở một không gian đặc biệt khác, hơi ấm ngày Văn hóa Việt Nam cũng chạm đến Trại tạm giam số 1. Gắn với Tuần chiếu phim cách mạng năm 2026, dịp cuối tuần qua, Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1 phối hợp với Phân trại Quản lý phạm nhân tổ chức tuyên truyền ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam kết hợp chiếu phim cho phạm nhân đang chấp hành án. Các tác phẩm giàu giá trị lịch sử như Nhà Tiên Tri, Bình Minh Đỏ, Thanh Âm Vượt Đại Dương, Mùi Cỏ Cháy và Thầu Chín ở Xiêm đã mang đến những thước phim xúc động, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần nhân ái và ý thức thượng tôn pháp luật. Đây là cách làm thiết thực, nhân văn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp thêm động lực để phạm nhân nỗ lực rèn luyện, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Từ tiếng cồng chiêng đại ngàn Trà Vân ngân vang giữa lòng phố thị, sắc màu làng nghề ven biển, không gian sáng tạo học đường đến những thước phim lay động nơi trại giam - tất cả đã hòa quyện tạo nên bức tranh văn hóa đa thanh, đa sắc tại Đà Nẵng dịp 24-11. Khi di sản được đánh thức và trao truyền bằng cả tâm huyết lẫn sự sáng tạo, văn hóa thực sự trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, bồi đắp nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố bên sông Hàn.