Đà Nẵng: Rộn ràng đêm Trung thu sớm của trẻ em vùng cao

Chương trình Trung thu “Trăng sáng muôn nơi” năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng chiến sĩ”.

Hơn 1600 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn 6 xã: Tây Giang, Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn và A Vương đã có mặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang để đón một Trung thu sớm rộn ràng và ấm áp.

Điểm nhấn mang đậm tính nhân văn của đêm hội là việc Ban Tổ chức chính thức khai trương sáng kiến “Ngân hà ước mơ”. Thông qua hoạt động này, gần 100 điều ước giản dị của các em học sinh vùng cao đã được lực lượng vũ trang và các đơn vị đồng hành hiện thực hóa. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các nhà tài trợ (Thành đoàn Đà Nẵng, Công ty cổ phần VCCorp, Quỹ Thiện Nhân Society, Tổ chức Social Impact) đã trao tặng nhiều phần quà giá trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp sáng "Ngân hà ước mơ".

Cụ thể, Ban Tổ chức trao hỗ trợ cho 6 Ban Giám hiệu nhà trường, 30 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng quà Trung thu cho 100% học sinh thuộc 6 trường phổ thông nội trú trên địa bàn. Các phần quà bao gồm ti-vi, xe đạp, đồ dùng học tập, cặp sách, quần áo, thuốc uống và lồng đèn.

Ban Tổ chức trao tặng cho Ban Giám hiệu các nhà trường những phần quà ý nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc chăm lo cho học sinh vùng cao, vùng biên. Việc làm này không chỉ dừng lại ở một hoạt động dịp Trung thu mà còn thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng khẳng định: “Đồng hành cùng địa phương, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước chính là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim của Bộ đội Cụ Hồ, của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng - người chiến sĩ Sông Hàn thời kỳ mới”.

Sáng kiến "Ngân hà ước mơ" được kỳ vọng không chỉ mang lại niềm vui trong đêm hội trăng rằm mà xa hơn là góp phần "nuôi dưỡng những mầm xanh, nuôi dưỡng tuổi thơ, nuôi dưỡng những ước mơ, niềm tin và tình yêu quê hương, đất nước".

Bên cạnh đêm hội chính, chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực đã được triển khai đồng bộ. Lực lượng quân y và các tình nguyện viên đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho 200 học sinh; tổ chức cắt tóc miễn phí cho 100 em. Không gian sự kiện được bố trí quy mô với tiệc buffet 3 miền, các gian hàng trưng bày quần áo, đồ chơi, và đặc biệt là khu vực trao tặng hơn 1.000 đầu sách cùng mô hình "Tủ sách pháp luật" tích hợp mã QR. Các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án 1371 và Đề án 515 của Bộ Quốc phòng cũng được lồng ghép hiệu quả qua hình thức đố vui, trò chơi dân gian “Vui bước em đến trường”.

Khép lại chương trình, các em thiếu nhi vùng cao được hòa mình vào không khí rộn ràng của màn múa lân-sư-rồng, phá cỗ, đốt lửa trại truyền thống và đặc biệt là màn trình diễn pháo hoa kéo dài 5 phút do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Các em nhỏ tưng bừng phá cỗ.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng và livestream trên các nền tảng số của Quân khu 5, Thành đoàn. Sự kiện không chỉ mang lại một mùa Trung thu trọn vẹn cho trẻ em vùng khó, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trong công tác an sinh xã hội, thắt chặt tình đoàn kết quân dân vững chắc.