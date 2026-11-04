Đà Nẵng rà soát việc tiếp nhận học sinh liên quan Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân

Ưu tiên quyền lợi học sinh

Một cơ sở giáo dục có thể thay đổi địa điểm, dừng hoạt động hoặc không còn đáp ứng điều kiện tổ chức đào tạo, nhưng quyền học tập của học sinh không thể vì thế mà bị bỏ ngỏ. Với những trường hợp liên quan đến Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, vấn đề được đặt ra lúc này không chỉ là chấn chỉnh hoạt động của một cơ sở ngoại ngữ, mà còn là bảo đảm để học sinh có thể tiếp tục con đường học tập của mình.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Sở sẽ ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát, hướng dẫn tiếp nhận học sinh liên quan vào các trường phổ thông. Trong đó, học sinh tiểu học và THCS cần được rà soát, tư vấn, bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc theo quy định tại Nghị định 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026.

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân tại số 177 Hải Phòng, TP Đà Nẵng, nơi từng tổ chức hoạt động đào tạo tiếng Anh. (Ảnh: CK)

Phụ huynh có thể liên hệ với trường tiểu học hoặc THCS gần nơi cư trú để được hướng dẫn việc nhập học. Công tác tiếp nhận được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3313/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 7/7/2026.

Việc Sở GD&ĐT đặt vấn đề rà soát, hướng dẫn tiếp nhận học sinh cho thấy quyền lợi người học cần được tính đến ngay trong quá trình xử lý những bất cập tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Bởi sau mỗi quyết định chấn chỉnh hoạt động của một trung tâm, điều cần được quan tâm không chỉ là trách nhiệm của đơn vị tổ chức đào tạo, mà còn là việc học sinh sẽ tiếp tục học tập ở đâu và bằng cách nào.

Những bất cập trong hoạt động của Trung tâm Thiên Lập Nhân

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do ông Trương Văn Thiên Tư làm chủ đầu tư, được Sở GD&ĐT cho phép thành lập từ năm 2017. Theo các quyết định cấp phép, chương trình được phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng là tiếng Anh dành cho thiếu niên.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng trong năm 2024 đã ghi nhận một số nội dung hoạt động chưa đúng quy định. Trước đó, ngày 28/8/2024, Sở GD&ĐT tiếp nhận phản ánh về việc trung tâm tổ chức hoạt động tại địa chỉ 565 Nguyễn Tất Thành khi địa điểm này chưa được cấp phép.

Làm việc với ông Trương Văn Thiên Tư ngày 11/9/2024, Sở làm rõ trung tâm có hoạt động giảng dạy tại địa điểm chưa được cấp phép, sử dụng giáo trình của Trường Prinberk Academy, tổ chức dạy cho học sinh THCS, THPT và hoạt động bán trú. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý yêu cầu trung tâm khắc phục, thực hiện đúng chương trình đã báo cáo và nghiêm cấm tổ chức bán trú.

Những vấn đề này tiếp tục được kiểm tra tại hai cơ sở ở 177 Hải Phòng và 617 Nguyễn Tất Thành trong các ngày 16/10 và 15/11/2024. Sở yêu cầu trung tâm chấm dứt việc phân công giáo viên không đủ tiêu chuẩn, xây dựng website công khai thông tin, bảo đảm quyền lợi người lao động và người học, đồng thời thực hiện đúng quy định về tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trung tâm đã bị xử lý vi phạm hành chính. Theo Sở GD&ĐT, đơn vị này đã tiếp thu, khắc phục các nội dung được yêu cầu và hoàn thành việc chấp hành xử phạt.

Đến ngày 29/11/2024, Sở tiếp tục phối hợp với Công an làm việc với ông Trương Văn Thiên Tư, yêu cầu trao đổi với phụ huynh, làm rõ hoạt động của trung tâm không liên quan đến Trường Prinberk Academy, đồng thời rà soát các cam kết bằng văn bản để tránh gây nhầm lẫn về chương trình, nội dung đào tạo giữa hai đơn vị.

Tại Công văn số 60/SGDĐT-TTr ngày 9/1/2025 trả lời đơn kiến nghị, Sở tiếp tục yêu cầu xem xét các cam kết, công khai thông tin và tránh gây hiểu nhầm giữa hai đơn vị.

Từ những nội dung được phát hiện qua kiểm tra, có thể thấy yêu cầu đặt ra đối với các trung tâm ngoại ngữ không dừng ở việc có quyết định thành lập hay giấy phép hoạt động. Mỗi cơ sở phải duy trì đúng điều kiện, chương trình và phạm vi đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; mọi thay đổi trong quá trình tổ chức hoạt động cũng cần được thực hiện theo quy định.

Siết quản lý các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn

Trường hợp Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân không phải là nội dung duy nhất được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đề cập trong công tác quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Những năm gần đây, hoạt động kiểm tra, xử lý phản ánh và rà soát điều kiện hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ được triển khai với số lượng ngày càng lớn.

Theo số liệu của Sở, năm 2024, cơ quan chức năng kiểm tra 16 trung tâm ngoại ngữ; xử lý phản ánh liên quan đến 4 trung tâm ngoại ngữ và 1 trung tâm kỹ năng sống; đình chỉ có thời hạn 2 trung tâm ngoại ngữ, giải thể 10 trung tâm không đủ điều kiện.

Sang năm 2025, số trung tâm được kiểm tra là 18, có 2 trung tâm bị xử lý từ các phản ánh và 19 trung tâm bị giải thể. Đáng chú ý, tính đến ngày 30/10/2026, Sở đã kiểm tra 10 trung tâm, xử lý 7 đơn phản ánh và giải thể 122 trung tâm không bảo đảm điều kiện tiếp tục hoạt động.

Cùng với hoạt động kiểm tra, Sở GD&ĐT cho biết sẽ phối hợp với UBND các xã, phường rà soát tình hình hoạt động của các cơ sở; phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ quan thuế để nắm bắt tình trạng hoạt động, xem xét giải thể những đơn vị không còn đăng ký hoạt động.

Các trung tâm ngoại ngữ cũng phải thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình tuyển sinh, đào tạo, đội ngũ, chương trình giảng dạy và học phí. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi hoạt động thực tế, kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức đào tạo.

Con số 122 trung tâm không bảo đảm điều kiện tiếp tục hoạt động được giải thể trong năm 2026 cho thấy quy mô rà soát đáng chú ý của ngành giáo dục Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiệu quả quản lý không chỉ nằm ở số cơ sở bị kiểm tra hay giải thể, mà quan trọng hơn là khả năng phát hiện sớm những hoạt động chưa đúng quy định, ngăn ngừa sai phạm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư (SN 1970, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, dù chỉ được cấp phép đào tạo tiếng Anh cho thiếu nhi, Trương Văn Thiên Tư vẫn tổ chức dạy chương trình phổ thông toàn thời gian mang danh Prinberk Academy, thu học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng và đưa ra thông tin sai sự thật nhằm tạo lòng tin với phụ huynh.