Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm nhằm xác định đầy đủ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm đầu ra, yêu cầu năng lực và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. (Ảnh minh họa: Mỹ Hà/TTXVN)

Không dừng lại ở việc kê khai, thống kê hành chính, thành phố Đà Nẵng xác định rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm là bước chuyển từ quản lý theo biên chế sang quản trị nhân lực dựa trên dữ liệu, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và ứng dụng công nghệ số, thành phố đang tạo cơ sở khoa học để cơ cấu lại đội ngũ, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn 2027-2031.

Áp lực tiến độ và bài toán "lượng hóa" nhiệm vụ đặc thù

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, thành phố Đà Nẵng xác định việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm không phải là một đợt kê khai hành chính đơn thuần mà là bước chuyển quan trọng từ quản lý chủ yếu theo biên chế, ngạch, bậc sang quản trị tổ chức và nhân lực theo vị trí việc làm, nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, năng lực, kết quả và trách nhiệm.

Đây đồng thời là dịp rà soát lại chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số; qua đó tạo cơ sở khoa học để cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Ông Nguyễn Đức Nam, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, ngay từ đầu, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với yêu cầu bảo đảm tiến độ nhưng đặt chất lượng dữ liệu lên hàng đầu.

Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1171-QĐ/TU ngày 19/10/2026, ban hành Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 29/10/2026; đồng thời thành lập Tổ Giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai thống nhất theo 4 khối: Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Việc thực hiện quán triệt yêu cầu “6 rõ”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, chất lượng, tính đầy đủ, chính xác và khả năng kiểm chứng của dữ liệu.

Ở cấp cơ sở, Ban Tổ chức Thành ủy thành lập 5 tổ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 93 phường, xã do các đồng chí lãnh đạo Ban làm Tổ trưởng; thực hiện theo phương châm hỗ trợ trực tiếp, vướng ở đâu xử lý ở đó, không để cơ sở tự xoay xở. Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan phối hợp về nghiệp vụ, dữ liệu và kỹ thuật; lực lượng công nghệ, chuyển đổi số hỗ trợ khai thác, nhập liệu, xử lý lỗi và đồng bộ dữ liệu.

Thành phố đồng thời xây dựng công cụ theo dõi tiến độ, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo(AI) để hỗ trợ chuẩn hóa câu chữ, rà soát trùng lặp, đối chiếu logic và nhận diện dữ liệu bất thường; tuy nhiên, AI và công cụ số chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và thẩm định của con người.

Kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đến ngày 1/11/2026, 93/93 đảng ủy phường, xã đã hoàn thành cập nhật dữ liệu; khối chính quyền với 923 cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi rà soát đạt tỷ lệ cập nhật 100%. Nhóm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp thành phố cũng cơ bản hoàn thành cập nhật, chuyển sang giai đoạn kiểm tra, thẩm định. Thành phố xác định, hoàn thành nhập liệu mới chỉ là bước đầu; dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi có nguồn, đúng phạm vi, không trùng lặp, được xác nhận và kiểm chứng.

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm nhằm xác định đầy đủ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm đầu ra, yêu cầu năng lực và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, thành phố có cơ sở khoa học để đánh giá thực trạng đội ngũ, xác định những nơi thừa, thiếu nhân lực, khả năng điều phối, bố trí lại và cơ cấu lại nguồn nhân lực. Kết quả xác định nhu cầu nhân lực theo vị trí việc làm là một căn cứ quan trọng nhưng không phải căn cứ duy nhất để quyết định biên chế.

Trên cơ sở kết quả rà soát vị trí việc làm, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét tổng thể yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình công tác và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 phải bám sát chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận số 40-KL/TW, bảo đảm thực hiện lộ trình tinh giản biên chế từ 5% đến 10% trong cả giai đoạn; gắn tinh giản với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, không làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Số liệu về vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực cần được sử dụng làm căn cứ khoa học cho việc phân bổ, điều chỉnh và sử dụng nguồn nhân lực, không đồng nhất nhu cầu tính toán với số lượng biên chế. Phương án cuối cùng phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc, khả năng bố trí đội ngũ và mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, đây là nhiệm vụ mới, khó, có độ phức tạp cao, liên quan đồng thời đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cán bộ, biên chế, dữ liệu, công nghệ và nhiều nguồn thông tin khác nhau, trong khi thời gian triển khai rất gấp. Một số nhiệm vụ của khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội mang tính tham mưu chiến lược, kiểm tra, giám sát, vận động, phản biện xã hội hoặc phát sinh đột xuất nên sản phẩm khó lượng hóa hoàn toàn bằng thời gian.

Sau sắp xếp, phân cấp, phân quyền, nhiều đơn vị chưa có đủ dữ liệu lịch sử để đối chiếu; cùng một loại sản phẩm nhưng điều kiện thực hiện giữa địa bàn đô thị, nông thôn và miền núi có sự khác biệt. Bên cạnh đó, việc liên thông dữ liệu giữa địa phương và Cổng kê khai của Trung ương đòi hỏi phải thống nhất mã, cấu trúc, phiên bản và kịp thời xử lý các lỗi kỹ thuật. Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm tiến độ nhưng không giản đơn hóa nghiệp vụ, không lấy số giờ tự kê khai hoặc tỷ lệ hoàn thành nhập liệu làm căn cứ duy nhất để xác định nhu cầu nhân lực và biên chế.

Chuyển trọng tâm từ "đủ dữ liệu" sang "dữ liệu đúng và khai thác được"

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, từ thực tiễn triển khai rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm có thể rút ra một số kinh nghiệm quan trọng. Trước hết, yếu tố quyết định là sự lãnh đạo tập trung, xuyên suốt của cấp ủy và trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu. Những nơi bí thư cấp ủy, lãnh đạo cơ quan thực sự vào cuộc, phân công rõ đầu mối, kiểm tra tiến độ hằng ngày và chịu trách nhiệm về dữ liệu thường có tiến độ triển khai nhanh, chất lượng tốt hơn.

Bên cạnh đó, cần tổ chức lực lượng hỗ trợ đến tận cơ sở, kết hợp nghiệp vụ tổ chức-cán bộ với công nghệ và dữ liệu. Việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc, 5 tổ theo dõi 93 phường, xã cùng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ đã giúp xử lý đồng thời những vướng mắc về nghiệp vụ và kỹ thuật.

Để việc rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và đúng tiến độ, thành phố chú trọng phát huy tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong toàn hệ thống. Những cơ quan, đơn vị, phường, xã làm tốt, có cán bộ am hiểu nghiệp vụ được huy động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các đơn vị còn thiếu nhân lực hoặc chưa thành thạo. Qua đó, vừa rút ngắn thời gian triển khai, vừa tạo mặt bằng nhận thức và chất lượng dữ liệu tương đối đồng đều.

Cùng với đó, cần điều hành dựa trên dữ liệu và thực hiện kiểm chứng qua nhiều lớp, từ đối chiếu căn cứ pháp lý, hồ sơ nhiệm vụ, sản phẩm thực tế đến so sánh với các cơ quan, đơn vị, vị trí tương đồng và ý kiến thẩm định chuyên môn. Công nghệ số và AI cần được khai thác để giảm thao tác thủ công, phát hiện bất thường, hỗ trợ ra quyết định; tuy nhiên, quyết định cuối cùng phải dựa trên dữ liệu có nguồn, có người chịu trách nhiệm và được thực hiện đúng thẩm quyền.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục chuyển trọng tâm từ “đủ dữ liệu” sang “dữ liệu đúng, có nguồn, liên thông và khai thác được”; hoàn thiện việc thẩm định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế từng năm trong giai đoạn 2027-2031.

Trên cơ sở vị trí việc làm, thành phố tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp phó; ưu tiên bố trí lại, điều chuyển, kiêm nhiệm, sử dụng chung nhân lực, đào tạo và bồi dưỡng trước khi xem xét đề xuất điều chỉnh biên chế.

Thành phố tiếp tục rà soát chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của từng vị trí việc làm và khung năng lực; đổi mới phương thức giao việc theo hướng xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm đầu ra của từng nhiệm vụ. Kết quả thực hiện từng bước được lượng hóa để phục vụ đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm theo quy định của Trung ương.

Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa quy trình và chuyển đổi số nhằm giảm các khâu trung gian, hạn chế công việc thủ công, nâng cao năng suất lao động, tạo dư địa thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2027-2031 theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xây dựng bộ dữ liệu vị trí việc làm đầy đủ mà quan trọng hơn là hình thành phương thức quản trị nhân lực hiện đại, khoa học và minh bạch, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng năng lực, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ làm thước đo.

Đây là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ có chất lượng, quản lý biên chế chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới./.