Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang (thứ hai từ trái sang) cùng các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Tiếp xúc với cử tri gồm các đại biểu: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trần Mạnh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain, Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với 38 luật và 18 nghị quyết quan trọng được thông qua, cử tri 3 phường bày tỏ sự đồng tình trước tinh thần đổi mới của Quốc hội, đồng thời thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn từ cơ sở.

Gỡ vướng cho bộ máy ở cơ sở

Tại buổi tiếp xúc, vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy và điều kiện làm việc ở cơ sở được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri Nguyễn Tất Thắng (phường Hòa Xuân) đề nghị làm rõ lộ trình kiện toàn chính quyền địa phương hai cấp và tinh giản biên chế.

Cùng trăn trở này, cử tri Nguyễn Thị Thùy Châu (phường An Khê) kiến nghị sớm bố trí đủ biên chế cán bộ, công chức cấp phường, nhất là đội ngũ làm công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn sau hợp nhất.

Liên quan công tác xây dựng Đảng và chế độ ở cơ sở, cử tri Đinh Sĩ Dũng (phường Cẩm Lệ) phản ánh những bất cập trong điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo địa phương; đồng thời nêu khó khăn của đảng viên cao tuổi khi thực hiện thu, nộp đảng phí qua ứng dụng điện tử.

Cử tri phường Hòa Xuân kiến nghị tăng cường các giải pháp ngăn chặn, phòng chống tình trạng lừa đảo trực tuyến. Ảnh: T.CÔNG

Cử tri Trần Thị Kim Chi (phường Hòa Xuân) kiến nghị sửa đổi chính sách thù lao cho đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Ở góc độ phát triển đô thị và dân sinh, cử tri Phong Phú Hiệp (phường An Khê) mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ di dời ga đường sắt Đà Nẵng ra khỏi khu vực trung tâm. Cử tri Trần Thị Chiến (phường Hòa Xuân) và cử tri Nguyễn Văn Mua (phường An Khê) kỳ vọng các quyết sách mới của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, tạo cú hích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Trong khi đó, cử tri Võ Văn Cứ (phường Hòa Xuân) kiến nghị tăng cường tuyên truyền, có chế tài mạnh ngăn chặn thông tin sai sự thật và phòng, chống tình trạng lừa đảo trực tuyến.

Không để khu đô thị mới thiếu trường lớp, công viên

Phát biểu trao đổi và kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri.

Theo Bí thư Thành ủy, sau hợp nhất, Đà Nẵng có không gian phát triển rộng lớn hơn. Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố tổ chức lại không gian đô thị, xác định các dự án hạ tầng ưu tiên đầu tư và xử lý dứt điểm những bất cập trong quá trình phát triển.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Đi thẳng vào những bức xúc của cử tri 3 phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân và An Khê, Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn diện các quy hoạch, dự án kéo dài; làm rõ dự án nào tiếp tục triển khai, dự án nào cần điều chỉnh hoặc hủy bỏ để thông tin công khai, minh bạch và đối thoại thấu đáo với từng hộ dân.

Đối với các khu đô thị, khu dân cư mới, đặc biệt là khu vực Hòa Xuân, Bí thư Thành ủy lưu ý các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc hoàn thiện đồng bộ đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, trường học và công viên cây xanh; kiên quyết không để tái diễn tình trạng nhà ở đã bàn giao, đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng thiếu các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu.

Cùng với việc xử lý từng điểm ngập cục bộ khi mưa lớn và tháo gỡ ùn tắc giao thông tại một số điểm, Bí thư Thành ủy yêu cầu chính quyền 3 phường nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Mọi thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, hộ tịch, an sinh xã hội phải được giải quyết nhanh gọn, cán bộ tuyệt đối không gây phiền hà hay đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trả lời một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương phân loại rõ từng kiến nghị của cử tri: việc thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện phải làm ngay; những vấn đề phức tạp phải chỉ rõ cơ quan chủ trì, hướng xử lý và thời hạn hoàn thành; những việc chưa thể giải quyết ngay phải giải thích rõ nguyên nhân, lộ trình, tuyệt đối không trả lời chung chung.

UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo bước đầu về hướng xử lý các kiến nghị để thông tin công khai đến cử tri.