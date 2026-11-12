Đà Nẵng rà soát phương án thí điểm sử dụng xe điện ba bánh phục vụ thu gom rác thải

Ngày 12/11, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc tiếp tục rà soát, tham mưu phương án thí điểm sử dụng xe điện ba bánh phục vụ thu gom rác thải trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng nghiên cứu phương án thí điểm sử dụng xe điện ba bánh phục vụ thu gom rác thải trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án thí điểm, tranh thủ ý kiến hướng dẫn của Bộ Công an về Đề án “Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện” theo Thông báo số 418/TB-VPCP ngày 10/8/2026 của Văn phòng Chính phủ

Công an thành phố rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý, phân loại phương tiện, điều kiện đăng ký, gắn biển số, lưu hành, điều kiện người điều khiển và yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn chuyên môn về quy chuẩn kỹ thuật hạ tầng giao thông đô thị, rà soát điều kiện kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp, gồm: đường đô thị có mặt đường rộng trên 10,5m và các tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý. Đồng thời đánh giá khả năng kết nối an toàn giữa đường, kiệt, hẻm với các tuyến đường chính dự kiến thí điểm.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường rà soát sự phù hợp của phương án với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn các yêu cầu bảo vệ môi trường đối với phương tiện và hoạt động thu gom rác thải.

UBND các xã, phường liên quan phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng khảo sát, lập danh mục các tuyến đường có mặt đường rộng từ 10,5m trở xuống và các kiệt, hẻm dự kiến thí điểm, đánh giá điều kiện an toàn giao thông, xây dựng lộ trình kết nối ra các tuyến đường chính, xác định khung giờ, tần suất hoạt động và vị trí tập kết rác tạm thời, bảo đảm không gây ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thông số kỹ thuật phương tiện; xây dựng phương án thí điểm, làm rõ quy mô, số lượng xe, điều kiện người điều khiển, lộ trình, thời gian, tần suất thu gom, vị trí tập kết, giải pháp phòng ngừa rò rỉ nước rác, mùi hôi và nguồn kinh phí thực hiện.

Phương án gửi công an thành phố để phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét.