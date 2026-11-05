Đà Nẵng rà soát năng lực nhà đầu tư, tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra thực tế dự án khu đô thị Hòa Quý, phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: PHƯƠNG HUY

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, thống nhất rà soát, đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư theo ba tiêu chí: vốn chủ sở hữu; tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu; khả năng huy động vốn.

Đối với nhà đầu tư thực hiện nhiều dự án, trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư, vốn chủ sở hữu được tập trung bố trí cho dự án cần ưu tiên tháo gỡ trước, không yêu cầu phân bổ đủ vốn chủ sở hữu cho các dự án còn lại.

Việc xác định năng lực tài chính và nghĩa vụ tài chính phải được đánh giá rõ đối với từng dự án, không đồng nhất nghĩa vụ tài chính về đất của một dự án với toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Giao Sở Tài chính làm đầu mối tổng hợp danh mục, tiến độ xử lý; phối hợp với các cơ quan liên quan phân loại dự án đủ điều kiện, dự án vướng năng lực tài chính hoặc nghĩa vụ tài chính, dự án thiếu hồ sơ, chưa nộp hồ sơ và dự án đề xuất đưa khỏi danh mục. Từng trường hợp phải xác định rõ nội dung cần xử lý, đơn vị chịu trách nhiệm và kết quả cần hoàn thành.

Đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, phương án thứ nhất là hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ, có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định, trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày có văn bản chấp nhận và trong thời gian thư bảo lãnh còn hiệu lực.

Phương án thứ hai là doanh nghiệp nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án và tiền chậm nộp tương ứng. Đối với phần nghĩa vụ còn lại này, người đại diện theo pháp luật phải cam kết hoàn thành trước ngày 31/12/2026, nêu rõ tiến độ, nguồn tiền thanh toán và tiến độ hoàn thành dự án nếu được tháo gỡ.

Nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng cam kết, các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố hủy bỏ quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất...

Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có chức năng khảo sát, kiểm tra, xác định khối lượng đầu tư thực tế, làm cơ sở xác định giá trị còn lại của phần vốn, tài sản đã đầu tư; gửi kết quả về Sở Tài chính để phối hợp đánh giá năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đối với phần khối lượng còn lại cần thực hiện.

Thuế thành phố chủ trì đối chiếu số phải nộp, đã nộp và còn nợ của từng doanh nghiệp, dự án; phân định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp và các khoản thuế khác.

Thành phố cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 9 phối hợp kết nối ngân hàng thương mại với doanh nghiệp để xem xét hỗ trợ, cam kết tín dụng và bảo lãnh. Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp rà soát phương án xử lý, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên và đủ điều kiện tháo gỡ dự án.

Đối với các dự án đã được cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất, Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đôn đốc doanh nghiệp hoàn thành theo yêu cầu và kịp thời tham mưu xử lý những trường hợp không thực hiện đúng quy định...