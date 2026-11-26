Quốc lộ 14B đoạn cầu Lồng (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang thi công nhưng rào chắn sơ sài. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khoảng 2 giờ ngày 13-11-2026, tại khu vực phía bên phải tuyến, đầu cầu Lồng (Km27+070), quốc lộ 14B xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 1 người tử vong.

Thời điểm xảy ra sự việc là đêm khuya, công trường không thi công. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ngày 17-11, Sở Xây dựng yêu cầu các vị trí đang thi công, thi công dở dang chờ triển khai đợt tiếp theo phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, chiếu sáng và người điều tiết; riêng thi công ban đêm phải có đèn cảnh báo và rào chắn phản quang để người tham gia giao thông dễ nhận diện, phòng tránh. Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc và xử lý nghiêm các vi phạm theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 19-9, Báo SGGP cũng đã có bài phản ánh về tình trạng thi công chậm chạp, rào chắn cảnh báo sơ sài và nguy cơ mất an toàn giao thông trên dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua TP Đà Nẵng.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B khởi công tháng 11-2023, tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giữa năm 2025. Liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và CIENCO4 thi công, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng là chủ đầu tư. Dự án nhiều lần chậm tiến độ và phải gia hạn. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc, phê bình và yêu cầu xử lý nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn dang dở.