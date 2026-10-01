Đà Nẵng rà soát, chấn chỉnh việc thi công kéo dài tại các dự án cải tạo vỉa hè

Công trình cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) thi công chậm tiến độ, để vật liệu ngổn ngang, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Theo phản ánh của nhiều hộ dân trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng), công trình thi công, cải tạo vỉa hè trên tuyến đường này được đơn vị thi công chậm trễ, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ghi nhận thực tế trên tuyến đường, nhiều đoạn vỉa hè bị đào lên nham nhở, vật liệu xây dựng, gạch đá chất thành từng đống, cản trở lối đi bộ của người dân.

Ông Đ.K (số 47 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) cho biết: “Tôi chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh ở đây nên phải chờ vỉa hè thi công xong để khai trương. Tuy nhiên từ giữa tháng 9 đến nay không thấy bóng dáng công nhân nào, vỉa hè bị đào lên rồi để đó khiến các hộ dân không có lối ra vào nhà.”

Theo ông Trương Bằng Linh, Giám đốc Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng (Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng), dự án cải tạo vỉa hè, bó vỉa kết hợp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên trục Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Khánh) được triển khai từ cách đây hơn một năm. Khi thi công dự án gặp nhiều khó khăn về thời tiết, giá nguyên vật liệu tăng, nhân công khan hiếm… Hiện nay Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đưa công trình về đích đúng thời hạn.

“Trong ngày hôm nay đơn vị đã cho người tiếp tục triển khai thi công vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, hoàn thành sớm để tránh ảnh hưởng đến các hộ dân hai bên đường", ông Trương Bằng Linh cho biết.

Về tình trạng thi công vỉa hè kéo dài, ảnh hưởng đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết Sở vừa ra văn bản yêu cầu rà soát, chấn chỉnh. Cụ thể, Sở yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án khẩn trương rà soát, chấn chỉnh thi công vỉa hè trên địa bàn, nhất là tại những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến cây xanh và an toàn của người dân. Việc rà soát tập trung vào các vị trí thi công kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, chất lượng chưa bảo đảm và có nguy cơ ảnh hưởng đến cây xanh, an toàn giao thông, việc đi lại của người dân.

Công trình cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) thi công chậm tiến độ, để vật liệu ngổn ngang, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Nội dung kiểm tra gồm tiến độ, chất lượng thi công, cao độ, kết cấu, khả năng thoát nước, tình trạng sụt lún, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đối với các vị trí thi công kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, đào xới nhưng chưa hoàn thiện hoặc thi công nhưng chất lượng chưa bảo đảm, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục; tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thiện dứt điểm từng đoạn, từng khu vực và kịp thời hoàn trả mặt bằng. Đối với các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cây xanh, các đơn vị phải kịp thời kiểm tra, phối hợp đơn vị chuyên môn đánh giá và có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, nhất là trong mùa mưa bão.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân đối với các trường hợp chậm tiến độ, chất lượng thi công không bảo đảm hoặc phát sinh tồn tại, bất cập; đồng thời xác định trách nhiệm của nhà thầu, đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân liên quan để yêu cầu khắc phục, xử lý theo hợp đồng và quy định. Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án phải tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại những vị trí có nguy cơ sụt lún, đọng nước, ảnh hưởng cây xanh và khu vực có mật độ người dân qua lại cao. Trong quá trình thi công phải bảo đảm rào chắn, biển báo, lối đi tạm và các điều kiện an toàn…