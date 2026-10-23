Đà Nẵng: Rà soát các dự án khai thác khoáng sản tại xã Hà Nha

Đoàn giám sát Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Hà Nha.

Sáng 21/10, Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng tổ chức giám sát chuyên đề về quy hoạch, quản lý và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Nha. Bên cạnh việc kiểm tra hoạt động của các mỏ hiện hữu, đoàn giám sát xem xét tiến độ hoàn thiện thủ tục của những dự án đã trúng đấu giá, qua đó làm rõ các vướng mắc đang ảnh hưởng đến việc đưa nguồn vật liệu vào khai thác.

Theo báo cáo của UBND xã Hà Nha, địa phương có 6 dự án khai thác khoáng sản, gồm 2 dự án cát, sỏi và 4 dự án đá. Hiện mỏ đá tại thôn Vĩnh Hà do Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Đại Đồng khai thác theo giấy phép được cấp. Trong khi đó, hai mỏ đá tại thôn Đại Quang đã ngừng hoạt động từ ngày 30/4/2022 do vướng hành lang an toàn đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi. Hai mỏ này gồm mỏ Hòa Thạch rộng 4ha của Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp 27-7 Đại Lộc và mỏ Đông Lâm rộng 2,21ha của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Quang Hiệp Thành.

Đáng chú ý, ba dự án trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2025 vẫn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép. Cụ thể, mỏ đá rộng 15ha tại thôn An Bình thuộc Công ty TNHH MTV Quang Minh Bảo; mỏ cát, sỏi rộng 3ha tại thôn An Bình và Phú Lộc thuộc Công ty Cổ phần Trường Lợi; mỏ cát rộng 12ha tại thôn Hà Nha thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Công nghiệp 6666.

Về thủ tục môi trường, hai dự án của Công ty TNHH MTV Quang Minh Bảo và Công ty Cổ phần Trường Lợi đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án còn lại đang thực hiện các thủ tục liên quan, trong đó đã tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư.

Tại buổi giám sát, các nội dung được xem xét không chỉ dừng ở tiến độ cấp phép mà còn bao gồm việc tuân thủ ranh giới, diện tích, công suất khai thác, thực hiện nghĩa vụ tài chính và bảo vệ môi trường. Đây là những vấn đề trực tiếp liên quan đến hiệu quả quản lý tài nguyên, nguy cơ khai thác trái phép cũng như ảnh hưởng của hoạt động khai khoáng đến hạ tầng và sinh hoạt của người dân.

Khu vực khai thác khoáng sản với máy móc và bãi tập kết vật liệu tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng.

Để tăng cường kiểm soát, UBND xã Hà Nha đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất. Các đợt kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, sản lượng khai thác, nguồn gốc khoáng sản, nghĩa vụ tài chính và việc chấp hành quy định về môi trường. Những khu vực ven sông, bãi bồi, địa bàn giáp ranh và bãi tập kết vật liệu cũng được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Trước nhu cầu vật liệu phục vụ xây dựng, xã Hà Nha kiến nghị thành phố xem xét đưa điểm mỏ đá khoảng 18,8ha tại thôn Vĩnh Hà và điểm mỏ đất san lấp tại thôn Vĩnh Phước vào danh mục đấu giá quyền khai thác. Đối với hai mỏ đá đã phải dừng hoạt động, địa phương đề nghị các sở, ngành phối hợp xử lý thủ tục thu hồi giấy phép, giải quyết vấn đề đất đai và phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Kết luận buổi giám sát, ông Lê Tùng Lâm, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng, đề nghị xã Hà Nha tiếp tục siết chặt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, chủ động kiểm tra và ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép. Đồng thời, địa phương cần phối hợp với các sở, ngành rà soát từng vướng mắc trong quá trình cấp phép, thúc đẩy giải quyết thủ tục theo đúng quy định, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu vật liệu xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn hạ tầng và quyền lợi của người dân.