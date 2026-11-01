Đà Nẵng rà soát 244 khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại

Nhà ở xã hội An Trung 2, sắp đưa vào sử dụng. Ảnh: GIA MINH

Sở Xây dựng vừa ban hành văn bản lấy ý kiến về dự thảo điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, ngành chức năng sẽ rà soát danh mục dự án và các khu vực phát triển nhà ở thương mại.

Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý để đóng góp ý kiến cho dự thảo; đồng thời đánh giá kết quả triển khai Chương trình phát triển nhà ở trong giai đoạn trước.

Cụ thể, đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến về số liệu các dự án nhà ở đã hoàn thành cùng các dự án đang triển khai sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần cập nhật những dự án phát triển nhà ở đang được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội nhưng chưa đưa vào Chương trình phát triển nhà ở đã phê duyệt...

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các địa phương hiện đã đề xuất 244 khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại.

Hiện nay, đơn vị tư vấn đang tổng hợp theo hướng ưu tiên đưa vào Danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2030 dựa trên các tiêu chí: dự án đã có trong Chương trình cũ nhưng vẫn phù hợp với quy hoạch; dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch chung thành phố được duyệt; và dự án thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn ưu tiên các khu vực đã có tính pháp lý trước đây nhưng chưa được đưa vào Chương trình phát triển nhà ở đã phê duyệt, cùng những khu vực do các địa phương đề xuất thật sự cần thiết để chỉnh trang đô thị và có tính khả thi cao...

Đối với các khu vực đề nghị đưa vào danh mục, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cùng UBND các xã, phường, đặc khu cung cấp tọa độ ranh giới (theo hệ tọa độ VN2000) của các khu vực trên địa bàn quản lý để Sở Xây dựng đánh giá sự phù hợp với Quy hoạch chung thành phố, các quy hoạch đô thị và nông thôn hiện hành đã được phê duyệt, đồng thời xây dựng sơ đồ vị trí và công khai thông tin làm cơ sở kêu gọi đầu tư. Đối với những khu vực không có tọa độ ranh giới, Sở Xây dựng sẽ không có cơ sở đánh giá và không tổng hợp vào Danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và chính quyền các địa phương đánh giá sự cần thiết đầu tư đối với từng khu vực, đồng thời đề xuất loại bỏ những vị trí không đáp ứng yêu cầu...

Việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 nhằm cập nhật định hướng phát triển phù hợp với quy hoạch, rà soát nguồn lực và danh mục dự án; từ đó tạo cơ sở thu hút đầu tư, thúc đẩy thị trường nhà ở và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Dự kiến, hồ sơ điều chỉnh sẽ được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 12/2026 trước khi trình HĐND thành phố xem xét, thông qua.