Đà Nẵng: Ra quân đồng loạt tại tất cả khu dân cư trên địa bàn phường Hương Trà hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam

Nhân dân khu dân cư Hồng Lư ra quân hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam (8/11) năm 2026, gắn với phong trào “Hương Trà xanh-Hành động xanh”. (Ảnh: ANH QUÂN)

Buổi ra quân hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam (8/11) năm 2026, nhằm kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực dọn vệ sinh các tuyến đường, ngõ xóm, khu sinh hoạt chung; thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải đến nơi tập kết theo quy định; phát quang bụi rậm, vệ sinh vỉa hè, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước; trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép và chỉnh trang nhà sinh hoạt cộng đồng…

Đặc biệt, buổi ra quân đồng loạt tại 15/15 khu dân cư trên địa bàn phường Hương Trà hôm nay gắn với phong trào “Hương Trà xanh-Hành động xanh”. Đây không phải là một phong trào mang tính thời điểm hay hình thức, mà là một mô hình hành động lâu dài, gắn với đời sống hằng ngày của mỗi người dân, mỗi gia đình và từng khu dân cư. “Xanh” không chỉ là màu của cây cối, của môi trường trong lành, mà còn là biểu hiện của ý thức, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cộng đồng đối với không gian sống của chính mình.

Người dân ở khu dân cư An Sơn, phường Hương Trà dọn vệ sinh vỉa hè, đường phố. (Ảnh: ANH QUÂN)

Ông Huỳnh Ngọc Lưỡng, khu dân cư Hồng Lư, phường Hương Trà chia sẻ: “Khi nghe Ban công tác Mặt trận khu dân cư quán triệt về mục đích, ý nghĩa của mô hình nhằm hưởng ứng phong trào "Hương Trà xanh-Hành động xanh", bản thân tôi cũng như mọi người dân ở đây đều cảm thấy rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ cao. Chúng tôi đều hiểu rằng, có sức khỏe là có tất cả và một môi trường sống xanh-sạch-đẹp chính là nền tảng để bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình. Việc ra quân hôm nay cũng là dịp để mỗi gia đình góp một phần việc cụ thể, cùng xây dựng Hồng Lư xanh-sạch-đẹp, thiết thực thực hiện phong trào “Hương Trà xanh-Hành động xanh”.

Nhân dân khu dân cư An Sơn, phường Hương Trà xử lý cây xanh ngã đổ, mất an toàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Trà Nguyễn Thị Thao, việc tổ chức ra quân đồng loạt tại các khu dân cư hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam năm 2026 với mục đích tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Đô thị Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng phường Hương Trà xanh-sạch-đẹp-văn minh.

Quang cảnh buổi phát động ra quân tại khu dân cư Hồng Lư, phường Hương Trà. (Ảnh: ANH QUÂN)

"Đồng thời, việc tổ chức ra quân nhằm phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Hương Trà xanh-Hành động xanh” và các mô hình tự quản tại khu dân cư", đồng chí Nguyễn Thị Thao nói.