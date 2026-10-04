Sáng 4/10, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026 với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên.

Thành Đoàn Đà Nẵng ra mắt ứng dụng "AI kết nối - Áo xanh hành động". Ảnh: Giang Thanh

Năm nay, Festival được khởi động từ ngày 10/9 và kéo dài đến 4/10, tạo sân chơi sáng tạo cho tuổi trẻ Đà Nẵng để ứng dụng công nghệ số phục vụ xây dựng và phát triển thành phố.

Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi, nghiên cứu, phát triển kỹ năng làm chủ công nghệ, cũng như kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học để tiếp tục cải tiến, nâng cấp các sản phẩm sáng tạo khoa học và công nghệ, chuyển đổi số.

Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng đã ra mắt ứng dụng “AI kết nối - Áo xanh hành động” để hỗ trợ các tổ chức Đoàn, đơn vị triển khai các hoạt động từ thiện, thiện nguyện với sự hỗ trợ của các công cụ AI.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động ứng dụng AI, công cụ số được tổ chức, tạo sân chơi cho các bạn trẻ.

Với phương châm “Thu hẹp khoảng cách - Mở rộng cơ hội - Chung sức vì sự phát triển Đà Nẵng”, nền tảng AI này sẽ trở thành công cụ hữu ích cho đoàn viên, thanh niên trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tình nguyện.

Bên cạnh triển lãm các sản phẩm chuyển đổi số, Festival còn có các hoạt động tập huấn “Ứng dụng các phần mềm đào tạo AI” và chương trình tập huấn “Robotics Day” với chủ đề “Đánh thức tư duy công nghệ”, qua đó, các bạn được thực hành lắp ráp và xây dựng cơ cấu, lập trình, điều khiển và thực hành thi đấu Robotics.

Các bạn trẻ còn tranh tài trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và cuộc thi thiết kế phim ngắn 1 phút bằng trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần ươm mầm ý tưởng đột phá của học sinh, sinh viên để truyền tải các thông điệp ý nghĩa về ứng xử văn hóa trên không gian mạng.

Chuyên gia chia sẻ về kinh nghiệm đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Thành Đoàn Đà Nẵng ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng và dự án AI for Impact Việt Nam để triển khai các hoạt động ứng dụng AI.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia, tuổi trẻ Đà Nẵng còn được nâng cao năng lực số thông qua chương trình tập huấn “Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại trực tuyến”, được trực tiếp thực hành livestream, từ xây dựng nội dung đến giới thiệu và bán sản phẩm.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026 không chỉ là một ngày hội công nghệ mà còn là không gian để tuổi trẻ khẳng định tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

"Từ những trải nghiệm, ý tưởng và sản phẩm được hình thành tại Ngày hội, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm mới được triển khai trong thực tiễn góp phần đưa chuyển đổi số ngày càng gần hơn với đoàn viên, thanh niên và cộng đồng", anh Hùng nói.