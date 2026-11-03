Đà Nẵng ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH

Đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Nam Hưng- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Thành Nam- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố công bố Quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH thành phố

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thành Nam- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố công bố Quyết định số 4355/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH thành phố. Trung tâm đặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, do Công an thành phố quản lý, điều hành, chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, trải nghiệm và thực hành kỹ năng PCCC và CNCH, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Trung tâm được thành lập nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC, CNCH trong cộng đồng; trang bị kiến thức phòng ngừa tai nạn, sự cố thương tích, phòng, chống đuối nước; giới thiệu các mô hình, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đối tượng hướng đến là đông đảo các tầng lớp Nhân dân, trong đó chú trọng học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và những nhóm có nguy cơ cao.

Thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt Trung tâm

Điểm nổi bật của mô hình là kết hợp giữa tuyên truyền lý thuyết với trải nghiệm, thực hành trực tiếp. Người tham gia được hướng dẫn nhận biết, xử lý tình huống cháy, nổ; di chuyển, thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hạn chế; sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy; sử dụng vòi, lăng chữa cháy, phun nước tiêu điểm; di chuyển người bị nạn và thực hành sơ cấp cứu. Bên cạnh đó, các học viên còn được trải nghiệm kỹ năng thoát nạn từ trên cao bằng dây, xe thang và thiết bị hạ chậm.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời và thoát nạn đúng cách có ý nghĩa quyết định đối với sự an toàn của mỗi người. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách, cần thường xuyên trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng để người dân chủ động phòng ngừa, biết cách bảo vệ bản thân và hỗ trợ những người xung quanh. Việc thành lập Trung tâm là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về PCCC và CNCH, chuyển từ phổ biến kiến thức đơn thuần sang hướng dẫn thực hành, giúp người dân tiếp cận trực quan và hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống thực tế.

Để Trung tâm hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an thành phố tổ chức quản lý, vận hành thường xuyên, nền nếp, bảo đảm an toàn; xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, chú trọng các kỹ năng nhận biết nguy cơ, báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, thoát nạn và hỗ trợ người bị nạn.

Các sở, ban, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp, tạo điều kiện để người dân tham gia học tập, trải nghiệm. Trong đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đưa hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm vào kế hoạch phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi; các trường đại học, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp phối hợp tổ chức cho sinh viên, công nhân, người lao động tham gia. UBND các xã, phường tăng cường thông tin đến khu dân cư, rà soát nhu cầu, ưu tiên lực lượng dân phòng, người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu quan tâm bố trí kinh phí, bảo dưỡng, khai thác hiệu quả trang thiết bị; nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, mô phỏng, thực tế ảo phù hợp với điều kiện và nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm. Mỗi người tham gia cần nghiêm túc học tập, thực hành đúng hướng dẫn và tích cực chia sẻ kiến thức, kỹ năng với gia đình, cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, việc thành lập Trung tâm có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH. Qua đó, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm, thực hành, từng bước hình thành kỹ năng và khả năng chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Với vai trò cơ quan chủ trì quản lý, vận hành Trung tâm, Công an thành phố sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương nhằm bảo đảm Trung tâm hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn kỹ năng hoạt động PCCC

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt Trung tâm, sau đó tham quan, trải nghiệm các hoạt động thực hành PCCC và CNCH.

Hướng dẫn kỹ năng sử dụng vòi phu nước trong công tác PCCC

Việc đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH thành phố vào hoạt động không chỉ mở thêm địa chỉ học tập, trải nghiệm kỹ năng an toàn cho người dân mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố. Qua đó, từng bước xây dựng văn hóa an toàn, phát huy vai trò chủ động của người dân trong PCCC và CNCH, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, xây dựng TP Đà Nẵng an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

X.SƠN