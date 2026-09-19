Đà Nẵng ra mắt show nghệ thuật kết hợp lịch sử, di sản và ẩm thực

Tối 18/9, tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, chương trình “Khai hà nhất thống yến” chính thức ra mắt, mang đến một sản phẩm trải nghiệm văn hóa mới dành cho du khách trong nước và quốc tế.

Được xây dựng theo mô hình hospitality show (nghệ thuật đón tiếp và chăm sóc khách hàng), “Khai hà nhất thống yến” không chỉ là một chương trình biểu diễn mà tạo thành một hành trình trải nghiệm, trong đó nghệ thuật, ẩm thực và dịch vụ đón tiếp được kết nối trong cùng một không gian. Du khách thưởng thức các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng, đồng thời theo dõi câu chuyện được kể bằng âm nhạc, diễn xuất, múa và các hình thức diễn xướng truyền thống.

Nhiều loại hình nghệ thuật được đưa vào show diễn. Ảnh: Đức Hoàng

Nguồn cảm hứng của chương trình bắt đầu từ cuộc đời và dấu ấn lịch sử của danh thần Nguyễn Văn Thoại, thường được biết đến với tước hiệu Thoại Ngọc Hầu, người con của vùng An Hải, Đà Nẵng. Từ câu chuyện về công cuộc đào kênh Vĩnh Tế và hành trình khai mở, ê-kíp sáng tạo chuyển hóa tinh thần vượt qua gian khó, mở đất, thông thương và xây dựng cuộc sống thành mạch tự sự sân khấu.

Mạch chuyện được triển khai qua ba chương: “Khai kinh lập địa”, “Thủy lộ thông thương” và “Nhất thống thái bình”. Nếu chương đầu gợi lại những thử thách của hành trình mở đất, khơi dòng, chương thứ hai khắc họa sức sống mới khi thủy lộ hình thành, mở đường cho giao thương và cộng cư; chương cuối đưa câu chuyện đến không khí thái bình, sum vầy. Ba chương tạo thành dòng chảy từ gian khó đến khai mở, giao thương và thịnh vượng.

Điểm đáng chú ý là nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống được kết hợp trong cùng một mạch kể, gồm dân ca, hô hát bài chòi, tuồng, kịch, múa, âm nhạc truyền thống và nhạc cụ dân tộc. Mỗi loại hình đảm nhận một chức năng riêng: dân ca gợi không gian đời sống; bài chòi mang âm sắc đặc trưng miền Trung; tuồng tạo chiều sâu ước lệ và không khí trang trọng; các lớp kịch dẫn dắt tình huống, nhân vật, trong khi múa và nhạc cụ dân tộc kết nối nhịp điệu và cảm xúc.

Ẩm thực cũng được đặt trong mạch kể thay vì là phần phục vụ độc lập. Các món ăn đặc trưng Đà Nẵng, không gian yến tiệc, âm nhạc và diễn biến sân khấu được kết nối, giúp khán giả trải nghiệm câu chuyện bằng nhiều giác quan, từ thị giác, thính giác đến vị giác.

Không gian yến tiệc hoàng cung được đưa vào chương trình. Ảnh: Đức Hoàng

Theo Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng Nguyễn Thị Hương, chương trình được xây dựng theo định hướng phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo thêm sản phẩm có bản sắc phục vụ du khách. Trong đó, nghệ thuật di sản là linh hồn, lịch sử là mạch nguồn, ẩm thực là phương thức kết nối và nhà hát là không gian gặp gỡ giữa di sản với công chúng.

“Khai hà nhất thống yến” có thời lượng khoảng 45 phút, quy tụ tập thể nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng cùng ê-kíp sáng tạo. Sự ra mắt của chương trình góp thêm một hướng tiếp cận trong phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Đà Nẵng, khi các giá trị văn hóa địa phương không chỉ được giới thiệu mà trở thành một phần trực tiếp trong trải nghiệm của du khách.