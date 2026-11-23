Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đặng Thị Bảo Trinh (bên phải) truyền thông về chủ đề “Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tiên phong thực hiện pháp luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm vì sự phát triển bền vững”. Ảnh: PV

Chương trình “Phụ nữ dân tộc thiểu số với mô hình Dân vận khéo trong bảo tồn bản sắc văn hóa, thay đổi nếp nghĩ, cách làm” nhằm triển khai Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 13/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cùng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức truyền thông với chủ đề “Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tiên phong thực hiện pháp luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm vì sự phát triển bền vững”.

Thông qua các tình huống thực tế và giao lưu hỏi - đáp, người dân được tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em.

Các đại biểu giao lưu tại chương trình. Ảnh: PV

Chương trình còn tổ chức giao lưu “Chuyện bản làng mình” và sân khấu tương tác “Bản làng hôm nay - Khát vọng ngày mai”, tạo không gian để người dân chia sẻ những giá trị văn hóa truyền thống cần gìn giữ; đồng thời trao đổi giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động ra mắt mô hình “Cây nêu lời hứa - Bản làng hiểu luật, giữ bản sắc”. Các đại biểu, thành viên Tổ điều hành và người dân cùng viết, gắn những lời hứa lên cây nêu, thể hiện quyết tâm chấp hành pháp luật, không tảo hôn, không bạo lực gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Với cách làm lấy người dân làm chủ thể, phụ nữ làm nòng cốt cùng sự phối hợp của các lực lượng tại cơ sở, mô hình hướng đến tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gìn giữ bản sắc văn hóa, từng bước loại bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng bản làng bình yên, tiến bộ và phát triển bền vững.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố công bố quyết định thành lập Tổ điều hành mô hình tại xã Thạnh Mỹ với sự tham gia của đại diện chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ, công an, y tế, trường học, Đoàn Thanh niên, cán bộ thôn và người có uy tín trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đặng Thị Bảo Trinh nhấn mạnh, bảo tồn bản sắc văn hóa phải đi đôi với tiến bộ; hiểu biết pháp luật phải trở thành nếp sống và thay đổi nếp nghĩ cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể.

Các đại biểu và người dân gắn những lời hứa lên cây nêu tại chương trình. Ảnh: PV

Trong đó, phụ nữ giữ vai trò nòng cốt trong gìn giữ văn hóa, xây dựng gia đình và kết nối cộng đồng; đồng thời cần sự chung tay, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình để tạo nên những chuyển biến bền vững.

Lãnh đạo Hội mong muốn mỗi thành viên Tổ điều hành mô hình “Cây nêu lời hứa - Bản làng hiểu luật, giữ bản sắc” sẽ là một hạt nhân gương mẫu; mỗi gia đình là điểm khởi đầu thực hiện lời hứa và mỗi người dân là một chủ thể gìn giữ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Trước đó, ngày 16/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình này và ra mắt mô hình “Cây nêu lời hứa - Bản làng hiểu luật, giữ bản sắc” tại xã Phước Năng.