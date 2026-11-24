Lễ ra mắt Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng. (Ảnh: UD Media)

Mới đây, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trao giải Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Một trong những hoạt động trọng tâm của sự kiện là ra mắt Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng, do TS. Ngô Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, làm Chủ tịch.

Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp

Trong khuôn khổ Festival, Thành Đoàn Đà Nẵng và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DNIC) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học.

Theo thỏa thuận, DNIC sẽ hỗ trợ về chuyên môn, hạ tầng công nghệ, cơ sở vật chất và kết nối đội ngũ chuyên gia. Thành Đoàn Đà Nẵng đảm nhiệm việc huy động, kết nối đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tham gia các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Sự phối hợp giữa các đơn vị giúp các nhóm khởi nghiệp trẻ có thêm điều kiện tiếp cận chuyên gia, doanh nghiệp, hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm cơ hội thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Hỗ trợ kinh phí, đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường

Tại Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2026, Ban Tổ chức đã lựa chọn 35 công trình vào vòng chung kết và trao giải cho 18 đề tài xuất sắc. Trong đó, sinh viên Đại học Đà Nẵng giành 13 giải, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Các đề tài vào vòng chung kết được hỗ trợ kinh phí hoàn thiện nghiên cứu với mức 5 triệu đồng/đề tài thuộc nhóm khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ; 3 triệu đồng/đề tài thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn.

Đáng chú ý, nhiều dự án hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất và đời sống như ống nghe thông minh tích hợp AI, vòng tay thông minh cảnh báo đột quỵ, tái chế phụ phẩm từ dứa, ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc nông sản.

Theo định hướng hợp tác giữa DNIC và Thành Đoàn Đà Nẵng, các dự án tiềm năng sẽ được hỗ trợ hoàn thiện công nghệ, tư vấn pháp lý, đăng ký sở hữu trí tuệ, kết nối doanh nghiệp và các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Được tổ chức thường niên từ năm 2022, Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng từng bước mở rộng từ hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên sang hỗ trợ ươm tạo, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2027.