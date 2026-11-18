Các đại biểu tham quan, thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật trưng bày tại sự kiện. Ảnh: P.T

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Huỳnh Đình Quốc Thiện nhấn mạnh, sự kiện đánh dấu mốc son ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị. Theo đó, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã chuyển giao cho Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng 524 tác phẩm (chủ yếu từ các trại sáng tác nhiều năm qua), tạo nguồn bổ sung quý giá cho bộ sưu tập mỹ thuật của thành phố.

Ban Tổ chức cùng đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện. Ảnh: P.T

Từ kho tác phẩm này, Bảo tàng đã chọn lọc 43 tác phẩm tiêu biểu gồm 20 tranh sơn dầu, 18 đồ họa, 2 sơn mài và 3 điêu khắc để giới thiệu đến công chúng. "Việc tiếp nhận không chỉ dừng lại ở việc bổ sung số lượng, mà còn đặt ra trách nhiệm lâu dài trong kiểm kê, bảo quản, nghiên cứu và phát huy giá trị, làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ công chúng và thế hệ mai sau"- ông Huỳnh Đình Quốc Thiện chia sẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: P.T

Với sự đa dạng về chất liệu, đề tài và phong cách, không gian trưng bày mang đến cho người yêu nghệ thuật những góc nhìn phong phú qua từng ngôn ngữ tạo hình. Hoạt động này tiếp tục khẳng định nỗ lực của Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng trong việc kết nối di sản với đời sống đương đại, đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Ảnh: P.T