Đà Nẵng: Ra mắt công nghệ VR360 khám phá lịch sử, du lịch Liên Chiểu

Ngày 18/10, UBND phường Liên Chiểu phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026.

Ngày hội có 14 gian hàng giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ, dịch vụ số, ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt và những tiện ích thiết thực dành cho người dân, doanh nghiệp trải nghiệm.

Đặc biệt, các hoạt động STEM, Robotics, trưng bày sản phẩm khoa học kỹ thuật, sáng tạo số và Hội thi “Sắc màu Chuyển đổi số” tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng làm chủ công nghệ của thế hệ trẻ.

Cùng với đó, 9 cụm trại của Hội trại “Liên Chiểu vươn mình, tiến vào kỷ nguyên mới” góp phần tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và khát vọng phát triển phường Liên Chiểu.

Đặc biệt dịp này ra mắt công nghệ thực tế ảo kết hợp với góc nhìn toàn cảnh 360 độ VR360 Liên Chiểu, hệ thống IOC và mô hình 3 điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư.

Trong đó, VR360 cung cấp góc nhìn và các thông tin về văn hóa, di tích, lịch sử, điểm tham quan, du lịch hấp dẫn tại phường Liên Chiểu. Từ vịnh Đà Nẵng đến các cụm di tích rừng Trung Sơn, Căn cứ B1 Hồng Phước, các đình làng Vân Dương, Hướng Phước, Bia chiến tích Trung Đoàn 96, hồ Hòa Trung…

Các di tích, điểm du lịch hiển thị trên VR360 tại địa chỉ https://smarttravel-vr.mobifone.vn/vr-tour/vr360-p-lien-chieu. Ảnh: Nguyễn Tú.

Dịp này, Đoàn Thanh niên UBND TP Đà Nẵng cũng trao tặng 5 bộ máy tính nhằm hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại phường Liên Chiểu.

Các hoạt động tại Ngày hội không chỉ tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số trong cộng đồng. Đặc biệt, việc ra mắt các nền tảng và mô hình hỗ trợ chuyển đổi số thể hiện quyết tâm của phường Liên Chiểu trong đổi mới phương thức quản lý, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước xây dựng chính quyền số hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cụm di tích rừng Trung Sơn vừa được phê duyệt đầu tư 400 tỷ đồng để trùng tu, nâng cấp. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, cho biết trong kỷ nguyên mới, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tại phường Liên Chiểu xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, với mục tiêu xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Do đó, Ngày hội Chuyển đổi số là hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm những thành tựu, tiện ích của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Người tham dự có thêm những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm hữu ích, từ đó chủ động ứng dụng công nghệ số vào công việc và cuộc sống.

Điểm check-in hồ Hòa Trung. Ảnh: Nguyễn Tú.

“Trong thời gian đến, phường Liên Chiểu tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn”, ông Nguyễn Thanh Lịch nói.