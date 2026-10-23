Đà Nẵng ra mắt bản đồ số phục vụ quản lý 1.454 thôn, tổ dân phố

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (giữa) cùng các đại biểu bấm nút công bố ứng dụng Bản đồ số về cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thôn, tổ dân phố. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tại hội nghị, ban tổ chức công bố và triển khai bản đồ số cùng hệ cơ sở dữ liệu liên quan đến thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, các đại biểu được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng điều hành hội nghị; quản lý thu, chi tài chính; bảo vệ môi trường; chuyển đổi số; hòa giải, dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh; quản lý cư trú và thực hiện chính sách trợ giúp xã hội.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước, việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong cộng đồng và chất lượng phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh Đà Nẵng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp và đổi mới phương thức quản lý, vai trò của đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ngày càng quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng việc đưa bản đồ số và hệ cơ sở dữ liệu vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao khả năng nắm bắt thông tin địa bàn, từng bước đổi mới phương thức làm việc theo hướng khoa học, chính xác và kịp thời hơn.

Lãnh đạo thành phố đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan chuyên môn của thành phố tiếp tục đồng hành, cập nhật quy định và hỗ trợ triển khai các công cụ số bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (hàng đầu, bìa phải) tham dự buổi tập huấn. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân tại hội nghị, thành phố hiện có 1.454 thôn, tổ dân phố. Trong đó, có 176 thôn trên 700 hộ, 14 tổ dân phố trên 1.000 hộ; 1.375 thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng; 63 đơn vị thuộc khu vực biên giới, hải đảo và 166 thôn đặc biệt khó khăn.

Các địa phương đã hoàn thành việc công bố quyết định thành lập, cơ bản kiện toàn các chức danh ở thôn, tổ dân phố và đưa thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay sau khi thành lập.

Dịp này, Sở Nội vụ ra mắt ấn phẩm “Sổ tay nghiệp vụ tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố” gồm 15 chuyên đề, cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất, dễ hiểu, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở thuận tiện tra cứu và vận dụng vào thực tiễn, hướng đến xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.