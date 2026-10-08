Đà Nẵng ra công điện khẩn, nhắn tin cảnh báo mưa lớn đến từng người dân

Thành phố Đà Nẵng ra công điện chủ động ứng phó với mưa lớn, thời tiết nguy hiểm trên biển. Ảnh minh họa TTXVN

Sáng 8/10, ủy viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý cho biết, để chủ động ứng phó với mưa lớn, thời tiết nguy hiểm trên biển, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 10152/UBND-KT ngày 07/10/2026 của UBND thành phố về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành các công văn và kế hoạch cụ thể về chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng gửi các đơn vị viễn thông phối hợp nhắn tin cảnh báo mưa lớn đến thuê bao di động của người dân trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi, các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết; thường xuyên cập nhật, chuyển thông tin về thiên tai qua các nhóm Zalo đã quy định.

Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng ghi nhận, trong 24 giờ qua, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 01h/07-01h/08/10/2026 phổ biến 40-120mm, có nơi cao hơn như: Kỳ Phú 143.6mm, Tam Trà 148.4mm, Tam Kỳ 169.6mm.

Dự báo từ trưa 8/10 đến sáng ngày 9/10 tại các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi trên 150mm. Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp và khả năng kéo dài trong những ngày tới.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các ngành, các địa phương tăng cường công tác đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị; trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 8/10, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày và đêm 09/10, trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, độ cao sóng 2.0-3.0m.