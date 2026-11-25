Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Duy Minh cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH thành phố. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH thành phố đã thông tin về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết quan trọng, trong đó có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân, liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số.

Từ bất cập bồi thường, tái định cư đến những vấn đề dân sinh

Tại hội nghị, cử tri tập trung phản ánh những bất cập trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Theo phản ánh, giá đất tái định cư theo quy định mới ở mức cao, trong khi mức bồi thường nhà cửa, đất đai còn thấp, khiến nhiều hộ dân sau khi bàn giao mặt bằng gặp khó khăn về tài chính để tạo lập nơi ở mới.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: C.T

Cử tri đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong xét bố trí tái định cư đối với đất ở, đất vườn có nguồn gốc sử dụng lâu năm; đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ sửa chữa nhà xuống cấp hoặc giải quyết nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội cho các hộ có nhà xây dựng trên đất nông nghiệp trước đây.

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là tình trạng quy hoạch, dự án kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi và điều kiện sinh hoạt của người dân. Nhiều trường hợp không thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa, trong khi hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, khiến cuộc sống bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

Bên cạnh đất đai, tái định cư, cử tri kiến nghị Trung ương có giải pháp kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục công lập; mở rộng chính sách trợ cấp, bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi không có lương hưu và người lao động thu nhập thấp.

Đáng chú ý, cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú theo hướng tạo cơ chế cấp thẻ cư trú cho trường hợp trẻ em mang quốc tịch nước ngoài, có cha là công dân Việt Nam đã mất, được ông bà nội đón về Việt Nam nuôi dưỡng. Qua đó, bảo đảm quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế và đồng bộ dữ liệu học tập cho trẻ.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường hành lang pháp lý, giám sát để ngăn chặn lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân trên không gian mạng; mở rộng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại khu dân cư và quan tâm đầu tư, nâng cấp thiết chế văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những nội dung mà cử tri quan tâm.

Tái định cư phải gắn với sinh kế và chất lượng sống

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Quang đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan chức năng phải nhìn nhận đầy đủ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C.T

Thông tin về định hướng lập pháp, Bí thư Thành ủy cho biết các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Luật tập trung quy định những vấn đề khung, mang tính kiến tạo, tạo điều kiện để Chính phủ và địa phương chủ động tổ chức thực hiện, rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục.

Do đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quy định mới, nhất là các luật liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, giúp người dân, doanh nghiệp sớm nắm bắt và vận dụng.

Đề cập những nhiệm vụ phát triển của thành phố, Bí thư Thành ủy cho biết năm 2026 là năm bản lề trong vận hành bộ máy sau hợp nhất và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố phấn đấu duy trì mức tăng trưởng từ 11% trở lên, hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời tháo gỡ khoảng 98% trong tổng số hơn 2.000 dự án tồn đọng, tạo điều kiện để nhiều dự án lớn tái khởi động.

Thành phố cũng đang khẩn trương chuẩn bị công bố Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 gắn với xúc tiến đầu tư.

Đối với khu vực phía bắc thành phố, gồm các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, định hướng phát triển là trở thành trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển, logistics, dịch vụ và đô thị. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, phát triển hạ tầng kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống, bảo đảm người dân, công nhân và người lao động được hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc. Ảnh: C.T

Từ những kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung rà soát toàn diện các dự án kéo dài, xác định rõ dự án nào tiếp tục triển khai, dự án nào cần điều chỉnh hoặc xử lý theo quy định. Phải chấm dứt tình trạng quy hoạch treo khiến người dân không thể sửa chữa, xây dựng nhà ở và gặp khó khăn trong sinh hoạt.

Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được thực hiện công khai, minh bạch; phương án tái định cư phải bảo đảm nguyên tắc nơi ở mới có điều kiện hạ tầng và chất lượng cuộc sống ít nhất ngang bằng, phấn đấu tốt hơn nơi ở cũ.

Bí thư Thành ủy nhìn nhận thực tế có những trường hợp người dân được bố trí đất tái định cư nhưng tiền bồi thường tài sản không đủ để xây dựng nhà mới, buộc phải vay mượn thêm. Vì vậy, việc xây dựng phương án bồi thường cần tính toán đầy đủ giá trị tài sản, chi phí xây dựng, điều kiện sinh hoạt và sinh kế lâu dài, tránh để người dân rơi vào khó khăn sau di dời.

“Không chỉ là câu chuyện di dời, đền bù là xong, bây giờ phải tổ chức không gian phát triển mới, có hạ tầng đầy đủ, đặc biệt tính đến sinh kế lâu dài cho người dân”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với giải quyết các vấn đề đất đai, tái định cư, thành phố cần rà soát, xử lý dứt điểm các điểm ngập úng, tuyến đường xuống cấp; kiểm soát ô nhiễm tại khu công nghiệp, công trường thi công; ưu tiên đầu tư trường học, cơ sở y tế, nhà ở xã hội và không gian sinh hoạt cộng đồng tại những khu vực đô thị hóa nhanh như Hòa Khánh, Liên Chiểu.

Bí thư Thành ủy giao UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền ba phường phân loại, xử lý từng kiến nghị theo thẩm quyền. Những việc có thể giải quyết phải triển khai ngay; những nội dung còn vướng mắc phải chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý, tuyệt đối không trả lời chung chung.