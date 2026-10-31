Đà Nẵng quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng lắng nghe các ngành chức năng báo cáo để tháo gỡ vướng mắc từng trường hợp cụ thể.

Vướng mặt bằng, đề xuất gia hạn

Ba dự án được kiểm tra gồm: Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; đường trục chính Tam Hòa nối từ QL1A đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B; Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), đoạn từ ĐT.618 đến ĐT.620. Cả 3 dự án đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Tại dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, công trình có tổng chiều dài 5,74km, tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2017-2026. Đến nay, các nhà thầu đã thi công hoàn thành khoảng 4,55km, đạt 80% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, đoạn từ Km3+700 đến Km4+890, dài 1,19km qua phường Bàn Thạch vẫn chưa được bàn giao mặt bằng. Đáng chú ý, dự án đã 4 lần điều chỉnh thời gian thực hiện; công tác GPMB cũng trải qua 3 lần chuyển giao đơn vị thực hiện kể từ năm 2019. Trong năm 2026, UBND thành phố nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Theo chủ đầu tư, hiện còn 44 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, 19 hồ sơ liên quan đến bố trí tái định cư; 19 hồ sơ tồn đọng từ năm 2022-2023; 6 hồ sơ đất do Nhà nước quản lý. Ngoài ra, hạ tầng Khu tái định cư Tam Thăng giai đoạn 2 chưa được đấu nối điện, nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến việc bố trí tái định cư cho người dân. Đối với nhóm hồ sơ tái định cư, dù đã phê duyệt phương án 12/19 trường hợp nhưng chưa có hộ dân nào nhận tiền; 7 hồ sơ còn lại chưa được phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu là chênh lệch giữa giá đất tái định cư và mức bồi thường, khiến người dân phải nộp thêm khoảng 312 triệu đồng đối với lô tái định cư thứ nhất và khoảng 1,126 tỷ đồng đối với lô thứ hai.

Trước những vướng mắc kéo dài, Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND TP xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang năm 2027, kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn và gia hạn hợp đồng thi công tương ứng. Chủ đầu tư cam kết sẽ huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công cuốn chiếu, tăng ca để hoàn thành toàn bộ công trình trong khoảng 4 tháng kể từ khi được bàn giao đầy đủ mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129.

Tương tự, tại Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), tổng chiều dài khoảng 26,5km, giá trị thi công đến nay đạt khoảng 660/914 tỷ đồng, tương đương 72%. Các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành các cầu trên tuyến, đồng thời triển khai thảm bê-tông nhựa, xây dựng hệ thống cống thoát nước, điện chiếu sáng và xử lý nền đất yếu. Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn còn 96 hồ sơ, tương ứng 1,38km chưa hoàn tất bàn giao. Trong đó, xã Tam Xuân còn 35 hồ sơ, xã Tam Anh 8 hồ sơ và xã Núi Thành 53 hồ sơ. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến đơn giá bồi thường, thủ tục thừa kế, xác định tính pháp lý của tài sản trên đất và kiến nghị hỗ trợ ổn định đời sống của người dân. Đối với dự án này, chủ đầu tư đặt mục tiêu phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 11-2026 để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong khi đó, Dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ QL1A đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B có tổng chiều dài 4,8km, tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng. Giá trị thi công xây lắp hiện đạt khoảng 354,3/516 tỷ đồng, tương đương 68% giá trị hợp đồng. Các hạng mục cầu Trường Giang, cầu sông Chợ và phần đường đang được triển khai. Tuy nhiên, toàn dự án còn 54 hồ sơ, tương ứng khoảng 0,82km chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, 41 trường hợp người dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng; 13 trường hợp đã phê duyệt phương án nhưng chưa thống nhất nhận tiền. Ngoài ra, một trạm biến áp đã được phê duyệt phương án di dời nhưng chủ sở hữu đang thực hiện thủ tục lựa chọn đơn vị di dời. Do mặt bằng thi công các trụ T8, T9 và mố M2 cầu Trường Giang mới được bàn giao giữa tháng 8-2026, trong khi cần khoảng 8 tháng để thi công, cộng với phần tuyến còn vướng mặt bằng, chủ đầu tư nhận định dự án khó hoàn thành trong tháng 12-2026. Vì vậy, đơn vị kiến nghị thành phố cho phép gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2027.

Kiên quyết xử lý trường hợp chây ì

Dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ QL1A đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B triển khai thi công nhưng đang vướng mặt bằng.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng nhấn mạnh, vướng mắc lớn nhất tại các dự án hiện nay là công tác bồi thường, GPMB và tái định cư. Đối với những ý kiến, kiến nghị và bức xúc của người dân do chưa có quy định, chính sách cụ thể, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động trên tinh thần thấu tình, đạt lý, bảo đảm hài hòa quyền lợi, tạo sự đồng thuận để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các phương án bồi thường đã trình phải được phê duyệt đầy đủ trong thời gian sớm nhất. Sau khi phê duyệt, các đơn vị dành thêm một tuần để tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân lần cuối và hoàn thiện biên bản theo quy định. Đối với những trường hợp không đồng thuận dù đã được xem xét hỗ trợ tối đa, các cơ quan chức năng phải triển khai biện pháp cưỡng chế theo quy định. Thành phố đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với các trường hợp còn lại trước ngày 30-11-2026; những trường hợp phức tạp phải hoàn thành công tác cưỡng chế, bàn giao mặt bằng trước ngày 31-12-2026.

Liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng, lãnh đạo thành phố cho biết đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung đất, cát, đá phục vụ thi công. Khi những khó khăn này được giải quyết, chủ đầu tư và các nhà thầu phải khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt tại các công trình còn dang dở.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, không để tình trạng chậm trễ kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Mục tiêu đặt ra là đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thiện các tuyến đường, bảo đảm việc đi lại của người dân thuận lợi trước Tết Nguyên đán.