Đà Nẵng quyết liệt tháo gỡ dự án tồn đọng - Bài 1

Bài 1: Biến "điểm nghẽn" dự án thành động lực phát triển

Gỡ vướng cho dự án, khơi thông nguồn lực đất đai, Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội bằng những hành động cụ thể, quyết liệt.

Hồi sinh những “siêu” dự án

Sau hàng chục năm bị “treo” do vướng sai phạm, Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú (Golden Hills City) vừa được UBND thành phố Đà Nẵng quyết định giao đất, cho thuê đất để chủ đầu tư tiếp tục triển khai. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Mới đây, ngày 7/7/20206, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc chấp thuận Chủ trương đầu tư để điều chỉnh dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú (Golden Hills City). Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư đánh dấu bước ngoặt quan trọng, chính thức khơi thông nút thắt pháp lý đã tồn đọng nhiều năm, tạo đà để dự án bứt phá trở lại. Đây cũng là động lực mạnh mẽ để dự án bước vào chu kỳ phát triển mới, giúp chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng và đối tác, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hướng tới mục tiêu đưa dự án trở lại vận hành và khai thác kinh doanh một cách bền vững.

Theo đó, dự án được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ khoảng 4.400 tỷ lên gần 15.500 tỷ đồng, điều chỉnh tiến độ thực hiện nhằm phù hợp với quy mô đầu tư mới, tăng diện tích hạ tầng xã hội để đáp ứng tốt nhu cầu cho cư dân dự án. Đây là cột mốc pháp lý quan trọng, khẳng định tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án của công ty.

Đại diện Công ty cổ phần Trung Nam - chủ đầu tư dự án cho biết, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục pháp lý dự án, với tinh thần cầu thị, công ty đã và đang tiếp tục ghi nhận đầy đủ mọi ý kiến, kiến nghị của khách hàng để có phương án giải quyết thấu đáo, kịp thời và đảm bảo quyền lợi của khách hàng và đối tác. Với giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đã được cấp, công ty sẽ khẩn trương tổ chức rà soát toàn diện, chủ động liên hệ và giải quyết từng yêu cầu cụ thể và xử lý dứt điểm các yêu cầu tồn đọng của khách hàng, thực hiện trách nhiệm với cam kết kinh doanh.

Song song với việc giải quyết quyền lợi khách hàng, công ty sẽ triển khai các hoạt động kinh doanh, đầu tư đồng bộ các hạ tầng xã hội như: trường liên cấp, bệnh viện, khu thể thao, trường học các cấp… nhằm đón đầu và phục vụ nhu cầu cho làn sóng người dân di chuyển đến Tây Bắc Đà Nẵng sinh sống và làm việc ngày càng gia tăng, tạo ra những điều kiện sống tốt hơn cho cư dân dự án và khu vực lân cận.

Toàn cảnh Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú (Golden Hills City) vừa được thành phố Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Đặc biệt, công ty cũng sẽ đầu tư và xây dựng 6 toà chung cư kết hợp dịch vụ từ 25-27 tầng với hơn 4.000 căn hộ trong thời gian tới với lộ trình phát triển phù hợp. Việc tập trung phát triển các công trình cao tầng với sự đồng bộ về cơ sở vật chất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan môi trường xung quanh sẽ tạo ra một bộ mặt mới cho đô thị, kiến tạo một cú hích về hạ tầng giúp thay đổi diện mạo cho khu vực.

Thêm vào đó, dự án Vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài cũng đang được thành phố khẩn trương tháo gỡ. Sau khi hoàn thành, công ty cũng sẽ sớm triển khai đồng bộ các công trình trên đất, liên kết chặt chẽ với dự án Golden Hills City phát triển các tiện ích dịch vụ đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư lớn cho các doanh nghiệp và thương hiệu mới tại thị trường Tây Bắc Đà Nẵng. Qua đó tạo nên một đại đô thị vệ tinh hiện đại bổ trợ cho các công trình trọng điểm tại khu vực như Khu thương mại tự do, Cảng Liên Chiểu, Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Công nghệ cao, góp phần tạo nên cực phát triển mới tại đây, cùng thành phố thu hút dòng vốn đến với địa phương.

Ông Huỳnh Nhật Phong, Giám đốc Công ty cổ phần Trung Nam cho biết, việc được nhận quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án được xem là bước tiến vô cùng quan trọng, tạo đà để dự án bứt phá, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hướng tới mục tiêu đưa dự án trở lại vận hành và khai thác kinh doanh một cách bền vững. Đây cũng là cột mốc pháp lý quan trọng, khẳng định tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án của công ty. Sau khi được chấp thuận chủ trương, công ty sẽ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để sớm đầu tư đồng bộ hạ tầng và các công trình trên đất, chỉnh trang đô thị, đầu tư hệ thống trường học các cấp để phục vụ đầy đủ tiện ích cho cư dân dự án và xung quanh khu vực.Tương tự, ở phía Nam thành phố Đà Nẵng, Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An là một trong những dự án trọng điểm với tổng quy hoạch hơn 985 ha và vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD, hướng tới mô hình du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, giải trí cao cấp 5 sao. Dù đã hoàn thành giai đoạn 1 từ năm 2020 với hơn 1.200 phòng khách sạn, khu casino và sân golf 18 lỗ, nhưng dự án đã bị gián đoạn và vướng mắc suốt hơn 15 năm qua trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đối với phần diện tích còn lại. Tình trạng bàn giao đất “da beo” này không chỉ gây rủi ro, tốn kém chi phí cho nhà đầu tư mà còn khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân vùng quy hoạch gặp nhiều khó khăn do nhà cửa xuống cấp, thiếu nước sạch và hạ tầng cơ bản.

Để dứt điểm các “nút thắt” kéo dài, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp thành phố đẩy nhanh thủ tục giao đất, phê duyệt danh mục thu hồi đất và quy hoạch chi tiết. Phía chủ đầu tư (Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An) cũng chủ động phối hợp, nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Bộ Tài chính để sẵn sàng khởi động lại giai đoạn 2 vào tháng 6/2026 với nguồn vốn bổ sung khoảng 1 tỷ USD. Các hạng mục sắp tới như biệt thự biển, trung tâm hội nghị 2.500 chỗ, sân golf thứ hai cùng hệ sinh thái dịch vụ mở rộng kỳ vọng sẽ đưa khu vực phía Nam Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An – chủ đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An chia sẻ, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương liên quan đến dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) đã được xem xét, tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết khác.

Tuy nhiên, dự án cũng tồn tại một số vướng mắc pháp lý phát sinh từ nhiều năm trước và liên quan đến nhiều quy định pháp luật, trong đó có những nội dung thuộc thẩm quyền xem xét của các cơ quan Trung ương. Đây là những vấn đề có tính chất phức tạp, cần được xử lý thận trọng để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

“Đến thời điểm hiện nay, Đà Nẵng vẫn tiếp tục đồng hành và hướng dẫn Hoiana làm việc với cơ quan trung ương giải quyết những vấn đề về pháp lý này”, ông Trân cho hay.

Đưa nguồn lực đất đai trở lại nền kinh tế

Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú (Golden Hills City) vừa được thành phố Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Đến nay, hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị lớn đã bắt đầu tháo gỡ được những "nút thắt" pháp lý quan trọng. Tỷ lệ giải quyết đạt 97,5% trên tổng số dự án tồn đọng chung và 58,2% đối với nhóm dự án áp dụng cơ chế đặc thù đã tạo tâm lý phấn khởi, giúp cộng đồng nhà đầu tư yên tâm tái khởi động các kế hoạch kinh doanh.

Đánh giá về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn, ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, dự án Khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú là một trong những dự án có quy mô rất lớn nhưng đã bị ngưng trệ, đứng yên trong nhiều năm. Việc dự án kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân mà còn làm gián đoạn không gian phát triển kinh tế của địa phương. Việc các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ để tiếp tục triển khai khơi thông dự án sẽ tạo ra động lực mới, giúp đánh thức và khai thác hiệu quả quỹ đất dịch vụ cũng như nguồn lực dọc sông Cu Đê.

Theo lãnh đạo phường Liên Chiểu, khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, nơi đây sẽ kết hợp với các khu đô thị lân cận hình thành nên một vùng đô thị hiện đại, cung cấp dòng sản phẩm bất động sản chất lượng cao, từ đó thu hút đông đảo lực lượng lao động trình độ cao và các chuyên gia đến sinh sống, làm việc. Đây không chỉ là giải pháp căn cơ mở ra dư địa phát triển kinh tế mới cho khu vực Tây Bắc Đà Nẵng mà còn đáp ứng nguyện vọng chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An – chủ đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An cho biết, trong thời gian chờ các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương được xem xét và quyết định, công ty mong UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động triển khai song song những công việc được giao quyền cho địa phương, như rà soát quy hoạch, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch cũng như các thủ tục liên quan đến xác định giá đất và các điều kiện cần thiết khác.

Việc chuẩn bị sẵn sàng giúp doanh nghiệp có thể triển khai dự án ngay khi các thủ tục ở cấp Trung ương được hoàn tất, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm đưa dòng vốn vào thực tế, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách và thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch cũng như kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Các dự án bị đình trệ kéo dài không chỉ làm lãng phí tài sản, đất đai mà còn bào mòn nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều đó, UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho các dự án không dừng lại ở việc xử lý hồ sơ hành chính, mà cốt lõi là khơi thông các dòng vốn và nguồn lực đất đai đang đóng băng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Không những thế, việc này còn giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư và góp phần lan tỏa hiệu ứng tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới./.

Bài cuối: Đồng hành tháo gỡ, không hợp thức hóa sai phạm