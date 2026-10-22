Đà Nẵng quy hoạch trung tâm tài chính quốc tế quy mô 320 ha

Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành đô thị kết nối toàn cầu vào năm 2075. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 21/10/2026 phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng, trong đó có đặc khu Hoàng Sa, cùng phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Thành phố có diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34 km².

Theo quy hoạch, đến năm 2050, Đà Nẵng hướng tới trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Thành phố định hướng phát triển các lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, khoa học công nghệ, kinh tế số, du lịch - di sản và y tế chất lượng cao.

Đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới trở thành thành phố biển kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á, từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Trong lĩnh vực thương mại, tài chính, quy hoạch định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số, quy mô khoảng 300-320 ha. Thành phố cũng hình thành Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gắn với các đầu mối giao thông lớn và trung tâm logistics gắn với chợ đầu mối tại xã Thăng Bình, quy mô khoảng 130 ha.

Đối với logistics, thành phố phát triển mạng lưới trung tâm tích hợp đa phương thức, kết nối cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, các đầu mối giao thông và cửa khẩu. Hoạt động công nghiệp, logistics được định hướng theo mô hình xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Tổ chức ba không gian du lịch chính

Quy hoạch xác định phát triển du lịch trên toàn thành phố với nhiều loại hình, gồm du lịch biển, sinh thái - cộng đồng, nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử - tâm linh, vui chơi giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Quy mô đất dành cho du lịch khoảng 9.700-10.200 ha.

Ba không gian du lịch chính gồm các khu du lịch quốc gia tiềm năng Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Bà Nà theo hướng sinh thái, gắn với bảo tồn; không gian văn hóa - di sản Hội An - Mỹ Sơn và hệ thống di tích Chăm, di tích lịch sử cách mạng; không gian du lịch biển và vịnh với chuỗi đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, kinh tế đêm dọc ven biển phía Đông.

Quy hoạch đồng thời định hướng phát triển công nghiệp, công nghiệp quốc phòng kết hợp sử dụng lưỡng dụng và logistics, bảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư, sử dụng đất hiệu quả và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.