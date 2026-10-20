Đà Nẵng quy hoạch hai xã biên giới, thúc đẩy kinh tế xanh đến năm 2050

Cán bộ xã Đắc Pring tuyên truyền, hướng dẫn bà con nộp hồ sơ điện tử khi làm dịch vụ công tại UBND xã Đắc Pring. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Đây là các xã có đường biên giới dài hàng chục cây số với nước bạn Lào, diện tích phần lớn là núi rừng, đời sống của bà con nhân dân còn nhiều khó khăn. Quy hoạch chung làm cơ sở định hướng phát triển không gian, hạ tầng, kinh tế xanh gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch chung xã La Êê là toàn bộ ranh giới tự nhiên xã La Êê, với diện tích hơn 24.312 ha. Quy hoạch hướng đến cụ thể hóa các định hướng phát triển của thành phố; xác định tiềm năng, động lực phát triển; phân bổ quỹ đất hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Định hướng phát triển xã La Êê tập trung vào nông, lâm nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; phát triển kinh tế rừng, dược liệu và sản xuất dưới tán rừng gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kết nối giao thông…

Phạm vi lập quy hoạch chung xã Đắc Pring có tổng diện tích hơn 41.248 ha. Đắc Pring được định hướng phát triển theo cấu trúc không gian “Một tâm - Hai trục - Ba vùng kinh tế sinh thái”. Một tâm là trung tâm xã, hạt nhân hành chính, dịch vụ công, chế biến sâu dược liệu và các công trình giáo dục, y tế. Một trục kinh tế kết nối với Quốc lộ 14D, hướng về các trung tâm đô thị và cảng biển của thành phố; một trục an ninh biên giới tăng cường kết nối hệ thống chốt, trạm tuần tra biên giới.

Ba vùng kinh tế sinh thái gồm vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; vùng bảo tồn, chuyên canh dược liệu gắn với Vườn Quốc gia Sông Thanh và phát triển rừng gỗ lớn; vùng bố trí các điểm dân cư an toàn kết hợp du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên và bảo tồn văn hóa làng bản đồng bào dân tộc Gié Triêng. Cùng với phát triển kinh tế xanh, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia tiếp tục được xác định là yêu cầu xuyên suốt.

Trong giai đoạn ngắn hạn trước mắt, thành phố Đà Nẵng tập trung quy hoạch, giải quyết các vấn đề cấp thiết, ưu tiên bố trí dân cư an toàn, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu và nâng cao chất lượng đời sống người dân các xã biên giới. Các địa phương lập phương án di dời 100% hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, đồng thời đề xuất các khu tái định cư mới bảo đảm an toàn, có hạ tầng điện, nước sạch và viễn thông đồng bộ…

Trong 9 tháng năm 2026, xã Đắc Pring có tổng diện tích trồng rừng gỗ lớn, rừng sản xuất là 52,41 ha, đạt 131,025% kế hoạch. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

Ông Hồ Viết Căn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắc Pring cho biết, việc thành phố phê duyệt quy hoạch chung giúp cho địa phương sớm xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai quy hoạch, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống cho bà con.

Ông cũng kiến nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư cho xã miền núi; hỗ trợ phát triển sinh kế, dược liệu dưới tán rừng, chăn nuôi… Đồng thời, thành phố đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cho địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Từ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã đã tập trung duy trì sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi; đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng, an sinh xã hội, văn hóa, thể thao, cải cách hành chính, chuyển đổi số... Nhờ vậy, thu ngân sách 9 tháng trên địa bàn ước đạt hơn 1 tỷ 157 tiệu đồng, đạt 445,34% dự toán; tổng sản lượng lương thực có hạt là 597 tấn, đạt 90,45% kế hoạch; diện tích trồng rừng gỗ lớn, rừng sản xuất là 52,41 ha, đạt 131,025% kế hoạch…

Tuy nhiên, xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: số hộ nghèo, cận nghèo vẫn chiếm gần một nửa tổng số hơn 700 hộ dân; nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, chi phí đầu tư các công trình dân sinh phát sinh cao...