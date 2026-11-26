Ảnh minh họa. (Ảnh: culaochamtour)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5356/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Đề án, mục tiêu phát triển du lịch tại Cù Lao Chàm là tổ chức các hoạt động sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí có kiểm soát, gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng - biển, đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên. Hoạt động du lịch hướng tới tạo nguồn lực tái đầu tư cho công tác bảo tồn, cải thiện sinh kế cộng đồng, góp phần xây dựng xã Tân Hiệp theo hướng xanh, sinh thái và bền vững.

Đến năm 2030, Cù Lao Chàm phấn đấu đạt năng lực phục vụ khoảng 350.000 lượt khách mỗi năm, gồm 140.000 lượt khách quốc tế và 210.000 lượt khách nội địa; trong đó khoảng 35.000 lượt khách lưu trú qua đêm. Tổng thu du lịch dự kiến đạt khoảng 350 tỷ đồng/năm. Nguồn thu từ hợp tác, liên kết, cho thuê môi trường rừng và các hoạt động liên quan ước khoảng 5 tỷ đồng/năm. Đề án cũng đặt mục tiêu thu hút từ 3 - 5 nhà đầu tư, đối tác và tạo việc làm cho khoảng 400 lao động địa phương.

Tầm nhìn đến năm 2050, năng lực phục vụ và quản lý của hệ thống dự kiến đạt khoảng 400.000 lượt khách/năm, tổng thu du lịch khoảng 600 tỷ đồng/năm, trên cơ sở kiểm soát sức chịu tải sinh thái. Cù Lao Chàm hướng tới từng bước hình thành mô hình du lịch sinh thái rừng - biển phát thải thấp, có sự tham gia thực chất của cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo phương án quy hoạch, 18 điểm tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí có tổng diện tích 509,75 ha. Trong đó, hợp phần rừng rộng 257,38 ha, phân bổ tại 12 điểm trải nghiệm sinh thái; hợp phần biển có diện tích 252,37 ha, gồm 6 điểm/vùng du lịch sinh thái. Cùng với đó, Đề án quy hoạch 12 tuyến du lịch sinh thái với tổng chiều dài 39,8 km, tận dụng hệ thống giao thông hiện có, gồm các tuyến đường thủy, đường bộ ven bán đảo, đường tuần tra bảo vệ rừng và đường mòn hiện hữu.

Bảo tồn được xác định là nguyên tắc ưu tiên trong quá trình phát triển du lịch. Các hoạt động khai thác không được gây suy thoái, tổn hại đến hệ sinh thái rừng tự nhiên, rạn san hô, thảm cỏ biển và nguồn gen các loài hoang dã. Đề án cũng không tổ chức hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Đối với hợp phần rừng, công trình phục vụ du lịch được bố trí tại khu vực đất trống, trảng cỏ, đất có cây bụi hoặc dưới tán rừng thuộc phân khu dịch vụ - hành chính và phân khu phục hồi sinh thái. Tổng diện tích xây dựng công trình không vượt quá 2% diện tích khu vực thực hiện hoạt động du lịch tại phân khu phục hồi sinh thái và 5% tại phân khu dịch vụ - hành chính. Các công trình được định hướng sử dụng vật liệu nhẹ, thân thiện với môi trường, có khả năng tháo dỡ và hoàn trả hiện trạng.

Với hợp phần biển, Đề án yêu cầu không xây dựng công trình kiên cố dưới đáy biển, bảo đảm giữ nguyên trạng 100% không gian tự nhiên dưới nước. Các hạng mục phụ trợ như phao neo sinh thái, bến phao nổi và phao phân vùng sử dụng kết cấu tháo lắp tạm thời, nhằm hạn chế tối đa tác động đến nền đáy biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Tổng kinh phí định hướng thực hiện Đề án đến năm 2030 là 346,5 tỷ đồng. Đây là số liệu khái toán phục vụ định hướng huy động nguồn lực, không phải quyết định chủ trương đầu tư hoặc cam kết bố trí ngân sách nhà nước.

Về tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai Đề án; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ phát triển sản phẩm, liên kết tour, tuyến, quảng bá du lịch; Sở Xây dựng phối hợp quản lý trật tự xây dựng. Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm chủ trì triển khai Đề án, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hợp tác, liên kết hoặc thuê môi trường rừng theo quy định, đồng thời giám sát hoạt động du lịch và cập nhật dữ liệu về lượng khách, doanh thu, tác động môi trường.