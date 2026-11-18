Thành phố vừa có quy định về hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng, chở người bốn bánh. Ảnh: GIA MINH

Ngày 17/11, UBND thành phố ban hành Quyết định số 168/2026/QĐ-UBND quy định cụ thể phạm vi hoạt động, thời gian vận tải hành khách và hàng hóa đối với xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ cùng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

Đối với xe thô sơ, thành phố cho phép lưu thông trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn, trừ các tuyến đường cấm theo quy định pháp luật hoặc các tuyến, đoạn đường có biển báo cấm, hạn chế phương tiện hay hạn chế thời gian hoạt động.

Riêng xe do vật nuôi kéo không được phép hoạt động trên các tuyến đường đô thị và không được đi vào làn đường dành cho xe cơ giới.

Đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, phạm vi hoạt động được xác định theo phương án tổ chức giao thông trên từng tuyến đường.

Cụ thể, phương tiện được phép lưu thông trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h, áp dụng chung cho mọi phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, loại xe này được hoạt động trên các tuyến đường bố trí làn đường, phần đường riêng không tổ chức giao thông cho phương tiện không cùng tốc độ tối đa, hoặc các tuyến đường nội bộ theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Luật Đường bộ.

Đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, thành phố quy định phạm vi hoạt động trên các tuyến đường có biển báo tốc độ khai thác tối đa 50km/h, áp dụng cho mọi phương tiện tham gia giao thông.

Các trường hợp khác về phạm vi hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ sẽ do UBND thành phố quyết định theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ được phép thực hiện 24 giờ mỗi ngày trong phạm vi hoạt động đã quy định.

Tuy nhiên, phương tiện phải tuân thủ các quy định hạn chế thời gian hoạt động trên những tuyến, đoạn đường có tổ chức giao thông riêng hoặc theo quy định hạn chế thời gian của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/11/2026.