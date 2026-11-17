UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về phạm vi, thời gian hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng hóa, chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng quy định các tuyến đường xe bốn bánh có gắn động cơ được hoạt động.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quy định xe thô sơ được hoạt động trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn thành phố, trừ các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật, các tuyến đường, đoạn đường có biển báo cấm, biển báo hạn chế loại phương tiện hoặc hạn chế thời gian hoạt động.

Riêng xe vật nuôi kéo không được phép hoạt động trên các tuyến đường đô thị và không được đi vào làn đường dành cho xe cơ giới.

Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ được tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông; các tuyến đường có bố trí riêng phần đường, làn đường dành cho loại phương tiện này và không tổ chức giao thông cho các phương tiện không cùng tốc độ tối đa và các tuyến đường nội bộ theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Luật Đường bộ.

Đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, phạm vi hoạt động là các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 50km/h áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông.

Các trường hợp khác về phạm vi hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ do UBND thành phố quyết định theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

UBND TP Đà Nẵng cũng quy định xe chở khách, chở hàng bốn bánh có gắn động cơ được hoạt động 24h trong phạm vi quy định, trừ các tuyến đường, đoạn đường có hạn chế thời gian theo tổ chức giao thông của cơ quan có thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/11/2026.