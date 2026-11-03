Đà Nẵng: Quy định mới nhất về mật độ xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ đô thị

Theo quy chế, mật độ xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ đô thị (bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở giáp đường phố cũ, chỉnh trang, nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ có quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê) áp dụng theo quy định về mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

Từ ngày 30/10, TP Đà Nẵng áp dụng quy định mới nhất về mật độ xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ đô thị cho đô thị Đà Nẵng và khu vực lân cận.

Về khoảng lùi xây dựng, đối với đường có lòng đường ≤ 7,5m, tầng 1 và tầng lửng (nếu có) lùi 1,2m so với chỉ giới đường đỏ; ban công vươn tối đa 1,2m. Đối với đường có lòng đường ≥ 7,5m, tầng 1 và tầng lửng (nếu có) lùi 1,5m so với chỉ giới đường đỏ; ban công vươn tối đa 1,5m.

Đối với các thửa đất nằm tại vị trí góc đường thì áp dụng khoảng lùi tầng 1 theo 02 phía giáp đường quy hoạch; đồng thời, tại vị trí góc đường phải thực hiện vát góc hoặc bo cong đảm bảo tầm nhìn của các phương tiện giao thông.

Khoảng lùi các tầng bên trên tuân thủ quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình theo Điều 12 Quy chế này.

Trường hợp công trình xây dựng nằm xen kẽ trong dãy phố đã hình thành ổn định thì khoảng lùi đảm bảo đồng bộ với hiện trạng dãy phố nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ;

Không cản trở các hoạt động giao thông tại lòng đường; đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các hoạt động đi bộ trên vỉa hè; không làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật nổi và ngầm trên tuyến phố; đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và các hoạt động của phương tiện chữa cháy.

Về tầng cao, đối với đường đô thị có vỉa hè có bề rộng lòng đường hiện trạng ≤ 5,5m, chiều cao xây dựng tối đa 6 tầng; đường đô thị có vỉa hè có bề rộng lòng đường hiện trạng nhỏ hơn 7,5m xây dựng tối đa 7 tầng; đường đô thị có vỉa hè có bề rộng lòng đường hiện trạng từ 7,5m đến ≤ 10,5m xây dựng tối đa 9 tầng; đường đô thị có vỉa hè có bề rộng lòng đường hiện trạng ≥ 10,5m quản lý theo hệ số sử dụng đất của nhà ở riêng lẻ tại điểm đ khoản 2.3 của Điều này.

Đối với các tuyến đường đô thị đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bề rộng mặt cắt lòng đường theo quy mô đầu tư xây dựng được phê duyệt được xem là bề rộng mặt cắt lòng đường hiện trạng để áp dụng Quy chế này.

Hệ số sử dụng đất của nhà ở riêng lẻ trong mọi trường hợp: ≤ 7 lần.

Trường hợp công trình được xây dựng trên lô đất có hình dạng không vuông vức, có cạnh công trình nhỏ hơn 3m thì chiều cao xây dựng, số tầng cao xây dựng công trình được xem xét, quyết định tại hồ sơ thiết kế, cấp phép xây dựng, với nguyên tắc: an toàn kết cấu công trình và phù hợp với kiến trúc, cảnh quan khu vực.

Quyết định 156/2026/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Đà Nẵng và khu vực lân cận có hiệu lực kể từ ngày 30/10, thay thế Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND TP Đà Nẵng (cũ) và Quyết định 07/2026/QĐ-UBND ngày 15/1/2026 của UBND TP Đà Nẵng.

Quy chế này áp dụng cho toàn bộ địa giới hành chính các phường Hải Châu, Hoà Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hoà Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hoà Xuân và các xã Hoà Vang, Hoà Tiến, Bà Nà, đặc khu Hoàng Sa.