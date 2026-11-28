Ngày 28/11, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe tại hai bãi giữ xe thông minh được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước là bãi đỗ xe số 255 Phan Châu Trinh và 166 Hải Phòng.

Bãi đỗ xe thông minh tại 166 Hải Phòng.

Quyết định này cũng quy định về giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với các bãi đỗ xe tự động, công nghệ thu thông minh tương tự trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mức giá trông giữ theo lượt với ô tô từ bảy chỗ trở xuống là 15.000 đồng trong giờ đầu tiên; trong hai giờ đầu tiên là 30.000 đồng/ xe; trên hai giờ là 70.000 đồng/ xe.

Giá dịch vụ trông giữ xe qua đêm từ sau 22h đến 7h sáng hôm sau là 100.000 đồng/ xe/ lượt. Riêng xe gửi qua nhiều khung ngày, đêm thì cộng tiền từng khung.

Đối với hình thức gửi theo tháng, mức giá từ 7h đến 22h là 1,5 triệu đồng/ xe; từ sau 22h đến 7h sáng hôm sau là một triệu đồng/ xe; gửi cả ngày và đêm là hai triệu đồng/ xe.

Riêng phần diện tích sân ngoài trời của bãi đỗ xe số 166 Hải Phòng còn được sử dụng để tiếp nhận xe khách từ 16 chỗ trở xuống và xe tải 3,5 tấn trở xuống.

Mức giá gửi xe khách từ 16 chỗ trở xuống và xe tải 3,5 tấn trở xuống tại đây được quy định theo lượt ban ngày là 30.000 đồng/ xe; ban đêm là 40.000 đồng/ xe; cả ngày và đêm là 70.000 đồng/ xe.

Giá gửi xe theo tháng được quy định là 450.000 đồng/ xe đối với gửi ban ngày; 530.000 đồng/ xe đối với gửi ban đêm và 950.000 đồng/ xe đối với gửi cả ngày, đêm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027.