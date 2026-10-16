Đà Nẵng quy định đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà, đất

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Theo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo UBND thành phố vừa ban hành quy định về chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà đối với một số đối tượng ưu tiên khi thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở.

Cụ thể, theo Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND ngày 15-10-2026, các đối tượng được hưởng chính sách gồm tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuê nhà làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc; cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định. Ngoài ra còn có Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đáp ứng tiêu chí thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định, thuê nhà làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, còn có tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.

Đối với các tổ chức, cơ sở và đơn vị thuộc nhóm ưu tiên, UBND thành phố Đà Nẵng cũng quy định mức ưu đãi cụ thể. Theo đó, tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được miễn tiền thuê nhà trong toàn bộ thời hạn thuê. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được giảm tiền thuê nhà tương ứng số tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đủ điều kiện được giảm tương ứng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà. Các mức ưu đãi này áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở thuộc danh mục do tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý. Các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí theo quy định được giảm tiền thuê nhà tương ứng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà trong toàn bộ thời gian thuê, theo phương thức niêm yết giá.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc thực hiện chính sách phải bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Trường hợp bên thuê không còn đáp ứng điều kiện thụ hưởng, việc miễn, giảm tiền thuê nhà chấm dứt kể từ thời điểm không còn đủ điều kiện.

Trước đó, ngày 15/10, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Đối với những cơ sở không sử dụng quá 12 tháng, các đơn vị phải khẩn trương báo cáo, đề xuất phương án xử lý, nhất là những trường hợp đã được cơ quan thanh tra chỉ ra tồn tại, hạn chế.

Thành phố đặt mục tiêu khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất công bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định trong năm 2026. Những cơ sở đủ điều kiện phải được đưa vào xử lý, khai thác ngay, không để tài sản công tiếp tục bị bỏ trống, gây lãng phí nguồn lực...

Theo thống kê, sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, toàn thành phố Đà Nẵng có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong số đó, 247 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. Đối với 581 cơ sở còn lại, UBND thành phố đã giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định./.