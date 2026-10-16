Đà Nẵng quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà với một số đối tượng ưu tiên

Quyết định nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ về khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

UBND TP Đà Nẵng cho hay, quy định này áp dụng đối với các nhà, đất (gắn liền với quyền sử dụng đất) là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, do tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý và khai thác.

TP Đà Nẵng quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng trên địa bàn thành phố.

Quyết định nhằm tạo hành lang pháp lý minh bạch, đảm bảo nguyên tắc công khai, hiệu quả, đúng đối tượng. Đồng thời giúp chính quyền thành phố tối ưu hóa nguồn lực nhà, đất, tránh lãng phí tài sản công trong quá trình đô thị hóa và tinh gọn bộ máy.

Các đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi tiền thuê nhà thuộc tài sản công bao gồm: nhóm các đối tượng ưu tiên được miễn 100% tiền thuê nhà. Việc này áp dụng cho toàn bộ thời hạn thuê đối với các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuê nhà làm trụ sở làm việc (trong trường hợp chưa có trụ sở).

Giảm tiền thuê nhà tương đương 100% tiền thuê đất được áp dụng trong cơ cấu tiền thuê nhà cho toàn bộ thời gian thuê đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (đáp ứng tiêu chuẩn, quy mô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ). Giảm 50% tiền thuê đất được áp dụng trong cơ cấu tiền thuê nhà cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác thuê nhà làm trụ sở, nhà kho, điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đối với nhóm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ và SME được miễn, giảm tiền thuê nhà nhằm kích thích kinh tế tư nhân.

TP Đà Nẵng áp dụng chính sách giảm 50% tiền thuê đất (trong cơ cấu tiền thuê nhà) cho các đối tượng bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đáp ứng Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Các doanh nghiệp thuộc nhóm này được hỗ trợ thuê nhà theo phương thức niêm yết giá, giúp rút ngắn quy trình thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận quỹ nhà, đất tài sản công.

UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách ưu đãi phải tuân thủ nguyên tắc công bằng, công khai, đúng pháp luật. Chính sách miễn, giảm áp dụng cho cả trường hợp gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Tuy nhiên, đối với trường hợp bên thuê không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, chính sách ưu đãi sẽ chấm dứt ngay tại thời điểm phát sinh thay đổi.

Thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát triển khai và kịp thời tham mưu xử lý các vướng mắc phát sinh. Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trong khâu xét duyệt và ký kết hợp đồng đúng đối tượng.