Đà Nẵng, Quảng Ngãi hứng mưa lớn: Giao thông chia cắt, sạt lở uy hiếp

Lực lượng chức năng cùng người dân xã Trà Leng khơi thông dòng chảy.

Từ sáng sớm nay (10/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Trong đó, tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, từ tối qua (9/11) xuất hiện mưa to đến rất to.

Cấm lưu thông qua cầu tràn Thạch Nham

Ông Lê Văn Vin - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hiện mực nước đã tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham, buộc chính quyền địa phương phải lập chốt, đặt biển cảnh báo và tạm thời cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương lập chốt chặn, cấm lưu thông qua cầu tràn Thạch Nham. (Ảnh: Q.N)

Theo ông Vin, xã đã bố trí lực lượng ứng trực tại hai đầu cầu, trên tuyến đường nối khu vực Trà Giang với Sơn Hạ, nhằm ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực nước lũ đang tràn qua. Trong thời gian chốt chặn, người dân cần lựa chọn tuyến đường khác, chấp hành biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý vượt rào chắn khi nước còn tràn qua mặt cầu.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm từ ngày 10 đến 12/11, khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến tại khu vực phía Đông từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi, sườn dốc. Trên vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Di dời khẩn cấp 5 hộ dân ở Trà Leng

Cũng trong sáng nay (10/11), UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng, tổ chức di dời khẩn cấp 5 hộ dân với 23 nhân khẩu tại làng Tak Quá, thôn Trà Dơn, đến nơi an toàn do khu vực đồi phía sau nhà dân xuất hiện dấu hiệu sạt lở.

Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ở Trà Leng. (Ảnh: Đ.G)

Ông Hồ Văn Vân - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Leng - cho hay 5 hộ dân được di dời gồm các gia đình: Đinh Văn Thiện, Hồ Văn Trường, Hồ Văn Lý, Hồ Văn Nam và Hồ Văn Canh. Qua kiểm tra thực tế, khu vực đồi phía sau nhà các hộ dân có dấu hiệu sạt lở, một số khu vực nhà bếp đã bị bùn đất tràn vào.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các hộ dân được bố trí ở tạm thời tại nhà người thân và nhà sinh hoạt cộng đồng để bảo đảm an toàn.

Cây cối ngã rạp trên tuyến đường ở xã Trà Leng. (Ảnh: Đ.G)

Không chỉ khu dân cư, một số tuyến giao thông trên địa bàn xã Trà Leng cũng xảy ra sạt lở. Tuyến đường khu vực nóc Ông Tuấn - Ông Hành, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, nguy cơ mất an toàn giao thông.

UBND xã đã phân công lực lượng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở trên diện rộng, chủ động xây dựng và triển khai phương án ứng phó. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, taluy cao, ven suối và những nơi xuất hiện dấu hiệu nứt đất, sạt trượt.

Người dân hạn chế đi lại qua các tuyến đường đang hoặc có nguy cơ sạt lở; chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có cảnh báo. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo ngay cho trưởng thôn hoặc UBND xã để kịp thời kiểm tra, xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.