Đà Nẵng quảng bá tiềm năng điện ảnh, tăng cường hợp tác quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026

Đoàn công tác tại Gian hàng triển lãm quảng bá DANAFF tại ACFM. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Đây là dịp để thành phố giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển điện ảnh đến các đối tác trong ngành công nghiệp điện ảnh quốc tế.

Không gian quảng bá Đà Nẵng tại ACFM trưng bày hình ảnh, video về cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và các địa điểm có tiềm năng trở thành bối cảnh quay phim, cùng các ấn phẩm giới thiệu và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Qua đó, Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, giàu tiềm năng sáng tạo, có hệ thống cảnh quan đa dạng từ biển, núi, sông đến đô thị hiện đại và các không gian văn hóa, di sản đặc sắc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của hoạt động sản xuất phim.

Thông qua việc tham gia ACFM, Đà Nẵng hướng đến tăng cường kết nối với các nhà sản xuất, đạo diễn, hãng phim, nhà phát hành, nhà đầu tư và tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút các đoàn làm phim đến khảo sát và lựa chọn bối cảnh tại thành phố.

Các hoạt động trao đổi cũng tạo điều kiện để Đà Nẵng tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về cơ chế hỗ trợ sản xuất, thủ tục quay phim, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ thống dịch vụ phục vụ ngành công nghiệp điện ảnh.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (bên trái) và Đạo diễn Park Kwang Su, Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan tại gian hàng quảng bá DANAFF V 2027. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Việc quảng bá tại ACFM gắn kết mục tiêu phát triển điện ảnh với quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh địa phương, đồng thời góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, tạo thêm cơ hội để Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất và phát hành phim khu vực, quốc tế. Qua đó, thành phố tiếp tục thúc đẩy định hướng xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, sản xuất phim và phát triển công nghiệp văn hóa.