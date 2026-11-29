Từ ngày 25 - 28/11, Đà Nẵng tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới lần thứ 12 và triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới và Triển lãm Halal OIC Istanbul là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà mua hàng quốc tế trong nhiều lĩnh vực, từ thực phẩm, du lịch đến mỹ phẩm, dược phẩm và tài chính. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tham gia Hội nghị này. Bên cạnh hoạt động quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, trong đó có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đoàn công tác TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, làm Trưởng đoàn đã triển khai các hoạt động gặp gỡ, làm việc với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và nhà mua hàng quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại giữa Đà Nẵng với Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường tiềm năng.

Quảng bá điểm đến và sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng tại thị trường Halal quốc tế

Với vị trí giao thoa giữa châu Á và châu Âu của Istanbul, sự kiện là cơ hội để Đà Nẵng tiếp cận mạng lưới đối tác từ nhiều khu vực trên thế giới, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng, các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường Halal quốc tế. Được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại sứ Đặng Thị Thu Hà và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, TP Đà Nẵng đã tổ chức thành công hoạt động trưng bày, quảng bá trong khuôn khổ gian hàng chung Việt Nam do Đại sứ quán chủ trì.

Đà Nẵng lần đầu tham gia triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông qua hình ảnh, phim giới thiệu điểm đến, ấn phẩm quảng bá và các sản phẩm trưng bày, không gian Đà Nẵng tại Triển lãm giới thiệu hình ảnh một thành phố hiện đại, năng động, giàu bản sắc văn hóa với các sản phẩm du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình, văn hóa – di sản, khám phá thiên nhiên đến du lịch MICE; đồng thời giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các hoạt động trao đổi trực tiếp tại gian hàng không chỉ góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu điểm đến, cung cấp thông tin về hệ thống dịch vụ, tiện ích phục vụ du khách Hồi giáo mà còn tạo điều kiện để các sản phẩm địa phương tiếp cận nhà mua hàng quốc tế, tìm hiểu khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ và kết nối với các kênh phân phối phù hợp.

Từng bước phát triển hệ sinh thái du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường du lịch Halal toàn cầu năm 2026 ước đạt 249,21 tỉ USD và dự kiến tăng lên 336,99 tỉ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,22%/năm. Sự tăng trưởng của thị trường này mở ra cơ hội đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các điểm đến trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng và nhu cầu trải nghiệm của du khách Hồi giáo.

Nắm bắt xu hướng này, trong những năm gần đây, ngành du lịch Đà Nẵng đã từng bước triển khai các hoạt động xây dựng hệ sinh thái dịch vụ và hình ảnh điểm đến thân thiện với người Hồi giáo (Muslim-friendly destination), hướng đến khai thác các thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á, Trung Đông và các khu vực khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Với lợi thế về tài nguyên du lịch phong phú, hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao và mạng lưới kết nối hàng không quốc tế, thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển phân khúc khách này.

Về hạ tầng dịch vụ, Đà Nẵng đã bước đầu hình thành mạng lưới các cơ sở ẩm thực và tiện ích phục vụ du khách Hồi giáo. Hiện thành phố có gần 40 nhà hàng Halal và nhà hàng Ấn Độ, trong đó hơn 10 địa điểm có chứng nhận Halal, cùng hệ thống nhà hàng chay, hải sản và các cơ sở ẩm thực có khả năng điều chỉnh thực đơn theo nhu cầu của du khách.

Đoàn công tác TP Đà Nẵng và Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tham quan và trao đổi với đối tác tại gian hàng.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và điểm tham quan lớn như Sun World Ba Na Hills, Furama Resort Đà Nẵng, Ariyana Convention Centre và Peninsula Hotel Danang… đã quan tâm phát triển các dịch vụ, tiện ích dành cho khách Hồi giáo như thực đơn phù hợp, không gian cầu nguyện và tài liệu hướng dẫn đa ngôn ngữ. Tại Nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã bố trí không gian cầu nguyện phục vụ du khách Hồi giáo, hoạt động 24/24 giờ. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất và dịch vụ, ngành du lịch thành phố chú trọng nâng cao nhận thức, năng lực phục vụ của đội ngũ nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn Halal, đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng và nhu cầu của du khách; đồng thời tăng cường kết nối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức chứng nhận và doanh nghiệp trong lĩnh vực Halal. Những bước chuẩn bị này hướng đến việc nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách trong suốt hành trình tại Đà Nẵng, tạo nền tảng để thành phố đẩy mạnh xúc tiến, kết nối với các đối tác và từng bước khai thác hiệu quả thị trường khách Hồi giáo.

Tăng cường kết nối đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế

Trong khuôn khổ Triển lãm, bên cạnh các hoạt động quảng bá tại gian hàng, đoàn công tác thành phố đã chủ động triển khai các chương trình gặp gỡ, làm việc với đại diện các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm hiểu tiềm năng thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác và trao đổi về khả năng triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, đoàn đã có các cuộc làm việc với Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức phi chính phủ toàn cầu tại Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp lữ hành MTL DMC, đại diện Hãng hàng không Singapore Airlines tại Thổ Nhĩ Kỳ và Công ty Inventum Global Istanbul. Đối với lĩnh vực du lịch, các nội dung trao đổi tập trung vào nhu cầu và xu hướng du lịch của khách Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu, khả năng xây dựng các chương trình du lịch đến Đà Nẵng thông qua mạng lưới đường bay hiện có, kết nối doanh nghiệp lữ hành hai bên và phối hợp quảng bá điểm đến.

Với vai trò là đầu mối kết nối hàng không quốc tế quan trọng, Istanbul không chỉ là cửa ngõ để Đà Nẵng tiếp cận thị trường Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mở ra triển vọng khai thác nguồn khách từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Việc tăng cường hợp tác với các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tại Thổ Nhĩ Kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước phát triển nguồn khách, tạo tiền đề xúc tiến mở đường bay thẳng Istanbul – Đà Nẵng trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực thương mại, đoàn công tác đã gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, nhà mua hàng quốc tế nhằm tìm hiểu nhu cầu thị trường, yêu cầu về tiêu chuẩn Halal và khả năng kết nối giao thương đối với các sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, đoàn cũng đến thăm, trao đổi với các tổ chức, doanh nghiệp tại các gian hàng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo để tìm hiểu các mô hình, sản phẩm, dịch vụ và cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Việc lần đầu tiên tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới và Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 là bước đi chủ động của Đà Nẵng trong tiếp cận thị trường Halal quốc tế, gắn xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác đa lĩnh vực.

Trên cơ sở các kết nối tại Triển lãm, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục duy trì trao đổi với các đối tác, thúc đẩy các cơ hội hợp tác có tính khả thi; đồng thời đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường Halal. Qua đó, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, mở rộng cơ hội giao thương cho các sản phẩm địa phương và nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên thị trường quốc tế.