Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy.

Hội nghị được kết nối trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 447 điểm cầu, với sự tham dự của hơn 21.200 đại biểu thuộc toàn Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn bản của Trung ương và Thành ủy; từ đó thống nhất nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các chuyên đề bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới, vừa gắn với mục tiêu tạo động lực tăng trưởng cho Đà Nẵng.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Đoàn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt các chương trình hành động, quy định mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Chuyên đề nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, thực hiện nghiêm trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, khách quan, tránh hình thức.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt kế hoạch triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, gắn với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm công vụ.

Đồng chí Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thông tin các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; làm rõ yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa để giữ vững kỷ cương trong Đảng.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hai đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Hồ Kỳ Minh và Trần Nam Hưng trực tiếp truyền đạt các chương trình hành động, kế hoạch của Thành ủy về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; xây dựng đất nước trở thành quốc gia biển mạnh; định hướng sửa đổi Luật Đất đai cùng các luật liên quan; bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Đây là những định hướng tác động trực tiếp đến phát triển của Đà Nẵng thời gian tới, nhất là yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác hiệu quả kinh tế biển, sử dụng hợp lý nguồn lực đất đai và bảo đảm hài hòa giữa kinh tế với môi trường. Việc cụ thể hóa đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, xuất phát từ thực tiễn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với lĩnh vực văn hóa, du lịch và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố quán triệt chương trình hành động phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nội dung đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng điểm đến hấp dẫn gắn với bảo tồn giá trị văn hóa và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Đây là cơ sở để đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa.

Đáng chú ý, chuyên đề bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn được đồng chí Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố quán triệt thông qua kế hoạch triển khai nghị quyết của Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Nội dung khẳng định đây là điều kiện quan trọng tạo lập môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết hiệu quả các vấn đề từ cơ sở.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung quán triệt các văn bản.

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung cốt lõi của các văn bản; chủ động cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng học tập xong nhưng chậm chuyển hóa thành hành động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, 14 văn bản được quán triệt lần này đề cập đến nhiều vấn đề chiến lược, gắn kết chặt chẽ trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ và tổ chức triển khai đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ.

Đối với Đà Nẵng, yêu cầu này càng cấp thiết trong bối cảnh thành phố đang tập trung kiến tạo động lực phát triển mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời hoàn thiện bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, giám đốc Công an thành phố quán triệt kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, quán triệt đúng, cụ thể hóa sát và tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương, văn bản mới. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm rõ những điểm mới tác động trực tiếp đến nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương. Các đơn vị cần rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới chương trình, kế hoạch phù hợp thực tiễn; không chạy theo số lượng văn bản thiếu tính khả thi, thiếu nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm yêu cầu “6 rõ”, có cơ chế kiểm tra, đánh giá cụ thể. Đối với các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, các cơ quan chủ trì phải khẩn trương tham mưu lộ trình triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thứ hai, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả vận hành bộ máy. Thành phố cần rà soát tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp; kịp thời làm rõ những nội dung giao thoa, bỏ sót hoặc chưa rõ thẩm quyền. Đặc biệt, phải bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, giải quyết công việc kịp thời, không để người dân và doanh nghiệp gặp bất tiện; chủ động xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh.

Trong công tác cán bộ, cần thực hiện nghiêm quy trình; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026 thực chất, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết chấn chỉnh biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm từ sớm; phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên tại nơi công tác và cư trú. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể, đo lường bằng chuyển biến thực chất trong tác phong công tác và chất lượng phục vụ nhân dân.

Thứ ba, triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Các cơ quan, địa phương bám sát nhiệm vụ để cụ thể hóa các chủ trương về đổi mới mô hình phát triển, kinh tế biển, du lịch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển văn hóa - xã hội. Cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, bảo đảm liên kết ngành và địa phương, tránh đầu tư dàn trải. Với các điểm nghẽn phát triển, phải rà soát, phân loại để xử lý dứt điểm; chủ động giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời đề xuất phương án với nội dung vượt thẩm quyền.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố

Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố rà soát, phân công cụ thể từng lĩnh vực; gắn mục tiêu tăng trưởng với tiến độ đầu tư, hiệu quả sử dụng đất đai và cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ tư, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai; không khoán trắng cho cơ quan tham mưu, không xem việc ban hành kế hoạch là hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm đối với các công việc liên ngành, liên cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn lưu ý, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Các đơn vị cần gắn triển khai văn bản mới với rà soát, đánh giá kết quả kế hoạch năm 2026, tập trung khắc phục các công việc chậm tiến độ, chỉ tiêu có nguy cơ không đạt; đồng thời chuẩn bị chu đáo nhiệm vụ năm 2027, bảo đảm tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành.

Nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt, đồng bộ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị toàn Đảng bộ phát huy đoàn kết, trách nhiệm, khẩn trương đưa nội dung quán triệt vào thực tiễn với người chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả cụ thể, tạo nền tảng để Đà Nẵng bứt phá trong giai đoạn mới.

Công Hạnh